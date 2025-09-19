Měšec.cz  »  Vylepšení datovek: E-mailová notifikace prozradí odesílatele a předmět zprávy

Vylepšení datovek: E-mailová notifikace prozradí odesílatele a předmět zprávy

Včera
Datové schránky se dočkaly modernizace. Nově umožní zobrazovaní přílohy, přepínání mezi účty v rámci jednoho přihlášení a nabídnou přehlednější oznámení o došlých zprávách.

Digitální informační agentura (DIA) ve spolupráci s Českou poštou připravila několik novinek pro uživatele datových schránek. Například zpřehlednila e-mailové notifikace o nově příchozí zprávě. Notifikační e-mail bude obsahovat více informací o odesílateli i obsahu doručené zprávy, vysvětluje tiskový mluvčí DIA Jakub Palata.

Přímo v klientském portále datových schránek pak také půjde zobrazovat přílohy. Dosud si je museli uživatelé datovek stahovat. Funkce podporuje běžné formáty dokumentů a obrázku jako je PDF, JPG, GIF a další. Na zobrazování příloh přímo v portále datových schránek navazuje i další novinka, kterou je náhled ZFO přílohy také přímo v klientském portále datových schránek, doplňuje Palata.

Konečně poslední novinkou je přepínání mezi schránkami v rámci jednoho přihlášení. Pokud máte přístup do více datových schránek – typicky jednu jako fyzická osoba a druhou jako podnikající fyzická osoba, a budete se přihlašovat přes Mobilní klíč eGovernmentu nebo NIA, což je národní bod pro identifikaci a autentizaci, můžete se nyní dostat ke všem svým datovým schránkám na jedno přihlášení. 

Na NIA přitom musí být napojení i soukromí poskytovatelé identifikačních prostředků jako bankovní identita či MojeID. Více informací o způsobech přihlašování k online portálům veřejné správy najdete v článku:

Datové schránky spustilo Ministerstvo vnitra již v roce 2009. Fyzické osoby je můžou pro komunikaci se státní správou využívat dobrovolně, pro podnikající fyzické osoby jsou povinné. Uživatelé datových schránek, kterých bylo ke včerejšímu dni něco přes 4 miliony, jejich prostřednictvím odeslali už 1,4 mld. zpráv.

