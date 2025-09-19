Měšec.cz  »  Vylepšení datovek: E-mailová notifikace prozradí odesílatele a předmět zprávy

Vylepšení datovek: E-mailová notifikace prozradí odesílatele a předmět zprávy

Monika Veselíková
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Datová schránka, datové schránky, datovka, datovky Autor: Depositphotos

Datové schránky se dočkaly modernizace. Nově umožní zobrazovaní přílohy, přepínání mezi účty v rámci jednoho přihlášení a nabídnou přehlednější oznámení o došlých zprávách.

Digitální informační agentura (DIA) ve spolupráci s Českou poštou připravila několik novinek pro uživatele datových schránek. Například zpřehlednila e-mailové notifikace o nově příchozí zprávě. Notifikační e-mail bude obsahovat více informací o odesílateli i obsahu doručené zprávy, vysvětluje tiskový mluvčí DIA Jakub Palata.

Přímo v klientském portále datových schránek pak také půjde zobrazovat přílohy. Dosud si je museli uživatelé datovek stahovat. Funkce podporuje běžné formáty dokumentů a obrázku jako je PDF, JPG, GIF a další. Na zobrazování příloh přímo v portále datových schránek navazuje i další novinka, kterou je náhled ZFO přílohy také přímo v klientském portále datových schránek, doplňuje Palata.

Zobrazení přílohy v klientském portále datových schránek.

Zobrazení přílohy v klientském portále datových schránek.

Autor: Monika Veselíková

Konečně poslední novinkou je přepínání mezi schránkami v rámci jednoho přihlášení. Pokud máte přístup do více datových schránek – typicky jednu jako fyzická osoba a druhou jako podnikající fyzická osoba, a budete se přihlašovat přes Mobilní klíč eGovernmentu nebo NIA, což je národní bod pro identifikaci a autentizaci, můžete se nyní dostat ke všem svým datovým schránkám na jedno přihlášení. 

Na NIA přitom musí být napojení i soukromí poskytovatelé identifikačních prostředků jako bankovní identita či MojeID. Více informací o způsobech přihlašování k online portálům veřejné správy najdete v článku:

Datové schránky spustilo Ministerstvo vnitra již v roce 2009. Fyzické osoby je můžou pro komunikaci se státní správou využívat dobrovolně, pro podnikající fyzické osoby jsou povinné. Uživatelé datových schránek, kterých bylo ke včerejšímu dni něco přes 4 miliony, jejich prostřednictvím odeslali už 1,4 mld. zpráv.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Monika Veselíková

Monika Veselíková

Autorka je redaktorkou serveru Měšec.cz.

Nejžádanější

Kvíz týdne

O zákonném pojištění vkladů ví ¾ Čechů, pravidla ale neznají. Jste na tom lépe?
1/9 otázek
Spustit kvíz

Aktuální kurzovní lístek - dne 18. 9. 2025

Dále u nás najdete

Němci spustili nejvýkonnější evropský počítač Jupiter

Glycerol v ledové tříšti je pro děti do 7 let nebezpečný

Čipy pro AI: Raketový nástup a ještě slibnější budoucnost

Ruští trollové vytvořili přes 300 falešných webů živených AI

Horká vana, olivový olej, běžný prášek. Tohle dětské kůži škodí

Cesta k superrychlému ethernetu

Channeltrends Awards: Známe nejlepší distributory a výrobce roku

ANO: Zastavíme zvýšení odvodů OSVČ a vrátíme slevy na dani

Češi spustili komerční síť, kterou nejde odposlouchávat

Třikrát a dost? Co mění nová pravidla u smluv na dobu určitou

Politici podle odborníků neumí oslovit důležité podnikatele

Nebezpečné léky s rizikem předávkování byly populární i u nás

OSVČ se opět zvýší zálohy na sociální a zdravotní pojištění

K nárůstu ransomwaru přispívají phishing a sociální inženýrství s AI

Meta ukázala chytré brýle ovládané signály ze svalů

Spojené státy přicházejí o turisty. Které země z toho profitují?

Jak stát bojuje proti manipulacím kolem voleb na sítích?

AI odhalí vědomí u pacientů v kómatu až o týden dříve

Co vás při sjednání povinného ručení vyjde draho?

Aspirin byl původně nesnesitelně kyselý a hučelo po něm v uších

Nejžádanější na měšec.cz

Chcete nakoupit bitcoin? Využijte naši novou směnárnu!
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).