Měšec.cz  »  Výkonným ředitelem Asociace českých stavebních spořitelen je nově Pavel Čejka

Výkonným ředitelem Asociace českých stavebních spořitelen je nově Pavel Čejka

Monika Veselíková
Dnes
přidejte názor

Sdílet

hypotéka, refinacování, půjčka, bydlení, stavební spoření Autor: Shutterstock.com

Pozici výkonného ředitele Asociace českých stavebních spořitelen (AČSS) zastává od listopadu 2025 Pavel Čejka.

Čejka má víc než třicetileté zkušenosti z bankovního sektoru v České republice i zahraničí, dříve působil například v Komerční bance, ČSOB, do letošního léta pak vedl Raiffeisen stavební spořitelnu.

Muž v béžové bundě sedící na terase.

Výkonný ředitel Asociace Českých stavebních spořitelen Pavel Čejka.

Autor: Asociace českých stavebních spořitelen

Jsem rád, že mohu v nové roli výkonného ředitele AČSS přispět k dalšímu rozvoji financování bydlení v České republice. bydlení je dnes klíčovým celospolečenským tématem a stavební spořitelny hrají velmi důležitou roli. V rámci asociace budeme aktivně podporovat výhodné financování bydlení, rekonstrukcí, družstevních úspor a úsporného bydlení, uvedl Čejka.

Předsedou AČSS zůstává Libor Vošický, který asociaci vede dlouhodobě. Post prvního místopředsedy zastává Martin Vašek, generální ředitel ČSOB Stavební spořitelny. Prezidium AČSS se letos rozšířilo ještě o Moniku Truchlíkovou, generální ředitelku Modré pyramidy stavební spořitelny a Ondřeje Háka, generálního ředitele Raiffeisen stavební spořitelny.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Monika Veselíková

Monika Veselíková

Autorka je redaktorkou serveru Měšec.cz.

Témata:

Kvíz týdne

Falešné slevy, obcházení pravidel. Poznáte, když vás e-shop tahá za nos?
1/10 otázek
Spustit kvíz

Dále u nás najdete

V roce 2026 nevzrostou OSVČ jen odvody. Co dál se mění?

Proč přichází éra suverénních datových center?

Co nového přináší Securitytrends 4/2025?

Dell má našlapaný notebook s dvěma procesory pro AI

Důchody 2026: Jak vypočítat, o kolik vám vzroste penze?

iPhone a Android umí konečně sdílet obrázky nablízko

Billa zavírá svůj e-shop, hodně na něm prodělávala

České investiční fondy sní americký sen

OpenAI zaznamenala velký únik dat některých uživatelů

Jurečka ohledně odvodů OSVČ, jejich zvýšení není v zájmu OSVČ

Zapomínání může být příznakem mozkové mlhy. Jak se řeší?

Průvodce novým vyhledáváním v éře AI. Co musíte vědět o GEO

V ČR vznikají čtyři velká datacentra pro AI

AI vyhledávání: Hrozí dezinformační vlna, pokud zaniknou důvěryhodné zdroje?

Získá Netflix také HBO Max? Souboj jde do finále

Pupp, Ještěd, InterContinental: Poznejte slavné hotely podle fotek

Nádor slinivky se ohlásil nafouklým břichem, pak přišla rychlá operace

Vzniká nová aplikace PID Lítačka, co se mění?

Zdravotní pojišťovny přispějí na sport, prevenci i helmu na lyže

Je mi dobře, prášek si nevezmu. Lidé si nerozumně mění léčbu

Nejžádanější na měšec.cz

Chcete nakoupit bitcoin? Využijte naši novou směnárnu!
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).