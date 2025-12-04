Výkonným ředitelem Asociace českých stavebních spořitelen je nově Pavel Čejka

Pozici výkonného ředitele Asociace českých stavebních spořitelen (AČSS) zastává od listopadu 2025 Pavel Čejka.
Čejka má víc než třicetileté zkušenosti z bankovního sektoru v České republice i zahraničí, dříve působil například v Komerční bance, ČSOB, do letošního léta pak vedl Raiffeisen stavební spořitelnu.
Jsem rád, že mohu v nové roli výkonného ředitele AČSS přispět k dalšímu rozvoji financování bydlení v České republice. bydlení je dnes klíčovým celospolečenským tématem a stavební spořitelny hrají velmi důležitou roli. V rámci asociace budeme aktivně podporovat výhodné financování bydlení, rekonstrukcí, družstevních úspor a úsporného bydlení, uvedl Čejka.
Předsedou AČSS zůstává Libor Vošický, který asociaci vede dlouhodobě. Post prvního místopředsedy zastává Martin Vašek, generální ředitel ČSOB Stavební spořitelny. Prezidium AČSS se letos rozšířilo ještě o Moniku Truchlíkovou, generální ředitelku Modré pyramidy stavební spořitelny a Ondřeje Háka, generálního ředitele Raiffeisen stavební spořitelny.