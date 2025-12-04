Měšec.cz  »  Výkonným ředitelem Asociace českých stavebních spořitelen je nově Pavel Čejka

Výkonným ředitelem Asociace českých stavebních spořitelen je nově Pavel Čejka

Monika Veselíková
Dnes
přidejte názor

Sdílet

hypotéka, refinacování, půjčka, bydlení, stavební spoření Autor: Shutterstock.com

Pozici výkonného ředitele Asociace českých stavebních spořitelen (AČSS) zastává od listopadu 2025 Pavel Čejka.

Čejka má víc než třicetileté zkušenosti z bankovního sektoru v České republice i zahraničí, dříve působil například v Komerční bance, ČSOB, do letošního léta pak vedl Raiffeisen stavební spořitelnu.

Muž v béžové bundě sedící na terase.

Výkonný ředitel Asociace Českých stavebních spořitelen Pavel Čejka.

Autor: Asociace českých stavebních spořitelen

Jsem rád, že mohu v nové roli výkonného ředitele AČSS přispět k dalšímu rozvoji financování bydlení v České republice. bydlení je dnes klíčovým celospolečenským tématem a stavební spořitelny hrají velmi důležitou roli. V rámci asociace budeme aktivně podporovat výhodné financování bydlení, rekonstrukcí, družstevních úspor a úsporného bydlení, uvedl Čejka.

Předsedou AČSS zůstává Libor Vošický, který asociaci vede dlouhodobě. Post prvního místopředsedy zastává Martin Vašek, generální ředitel ČSOB Stavební spořitelny. Prezidium AČSS se letos rozšířilo ještě o Moniku Truchlíkovou, generální ředitelku Modré pyramidy stavební spořitelny a Ondřeje Háka, generálního ředitele Raiffeisen stavební spořitelny.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Monika Veselíková

Monika Veselíková

Autorka je redaktorkou serveru Měšec.cz.

Témata:

Kvíz týdne

Falešné slevy, obcházení pravidel. Poznáte, když vás e-shop tahá za nos?
1/10 otázek
Spustit kvíz

Dále u nás najdete

Množství údajů dle nařízení vlády k JMHZ mnohé překvapí

Dva nové léky na Alzheimera, mají však dost vedlejších účinků

ChatGPT rozšiřuje prostor pro spolupráci

Většina her už běží v Linuxu, potřebujeme ještě Windows?

Proč přichází éra suverénních datových center?

Co nového přináší Securitytrends 4/2025?

Padělky za 24 korun a nulová obrana. Temu ničí český byznys

Bionáplast pomáhá s hojením bércových vředů

Neudržel telefon, nemohl předpažit. Byla to mrtvice

Pojišťovny přispějí na bílé plomby. Jednou za dva roky na každý zub

Celková anestezie u zubaře bude na pojišťovnu, ale jen pro někoho

Zahraniční cestovní náhrady v roce 2026. 0smnást nových sazeb

Přehled změn v důchodech, které začnou platit v roce 2026

Zapomínání může být příznakem mozkové mlhy. Jak se řeší?

Legitimní weby jsou zneužívány k manipulaci prohlížečů

HP chce propouštět a šetřit, argumentuje AI

Mateřská 2026: Jak se zvýší dávka čerstvým maminkám

Samořídicí vozítka začala doručovat jídlo v pražském Karlíně

Europoslanci doporučují zákaz sociálních sítí pro mladší 16 let

Pětina lidí leží v nemocnicích zbytečně, ale není je kam přemístit

Nejžádanější na měšec.cz

Chcete nakoupit bitcoin? Využijte naši novou směnárnu!
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).