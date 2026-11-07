VÚB dorovnává sazbu spoření. "Úrok vyší než Tatry" nabízí 4,10 % p.a.

Všeobecná úverová banka (VÚB) od úterý 10. 11. 2026 zvýší úrokovou sazbu na svém spořicím účtu, a to o 0,30 p.b.
Reaguje tak nejen na zvýšení základní sazby ČNB, ale bez pochyb také na konkurenci v podobě Penta Bank, která od čtvrtku 22. 10. 2026 zvýšila úrokovou sazbu svého korunového spořicího účtu z původních 3,51 % na 4,01 % p.a.
Jenže VÚB hozenou rukavici přijala a nabízí sazbu ještě vyšší, 4,10 % p.a.
|Výpovědní lhůta
|Výše vkladu [Kč]
|0 – neomezeno
|Bez omezení
|3,80 → 4,10 %
Jak to funguje v praxi
VÚB a Penta Bank jsou slovenské banky a v Česku obě působí na základě přeshraniční licence. Fakticky ale smlouvu uzavíráte se slovenskými centrálami a účet je vedený na Slovensku. To má své výhody i nevýhody.
Nevýhody
- Slovenská jurisdikce (pro někoho to může být i „Fico faktor“).
- Slovenské číslo účtu (SK IBAN).
Výhody
- Peníze jsou stále pojištěné do 100 000 €, ale u Fondu ochrany vkladov.
- Úroky nedaníte na Slovensku, ale v Česku.
- Úroky uvádíte ve svém základu daně = s daní můžete pracovat v rámci slev a odečitatelných položek.
Peníze na svůj korunový spořící účet a z něj posíláte dvěma způsoby:
- Buď jako zahraniční platbu v CZK (což nedoporučuji, budete platit vysoké poplatky),
- nebo pomocí sběrných českých účtů, které obě banky v Česku mají.
Peníze vybíráte právě přes tyto sběrné účty. Příjem i odeslání je vždy v režimu D+1. Penta Bank má sběrný účet u Raiffeisenbank, VÚB k tomu používá účet své pražské pobočky.
Přestože to na první pohled vypadá komplikovaně, oba účty vám nabízejí vytřískat maximum ze spoření a z daní, protože standardní spořicí účet má úrok automaticky zdaněný 15% srážkovou daní, a s tím už nic nenaděláte. U těchto dvou bank je to ale ve vašich rukou.
Nabídka VÚB je v době publikace aktuality nejlepší nabídkou na trhu bez omezení výše vkladu a dalších podmínek a jako bonus úrok připisuje denně. Penta Bank má pro lepší sazbu limit 10 mil. Kč.