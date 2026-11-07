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VÚB dorovnává sazbu spoření. "Úrok vyší než Tatry" nabízí 4,10 % p.a.

Dalibor Z. Chvátal
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Spoření bez limitů od VÚB Autor: Dalibor Z. Chvátal
Web VÚB s nabídkou nového spořicího účtu. (15. 11. 2022)
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Všeobecná úverová banka (VÚB) od úterý 10. 11. 2026 zvýší úrokovou sazbu na svém spořicím účtu, a to o 0,30 p.b.

Reaguje tak nejen na zvýšení základní sazby ČNB, ale bez pochyb také na konkurenci v podobě Penta Bank, která od čtvrtku 22. 10. 2026 zvýšila úrokovou sazbu svého korunového spořicího účtu z původních 3,51 % na 4,01 % p.a.

Penta Bank výrazně zvýšila sazbu spořicího účtu. Nabízí 4,01 % p.a. do 10 milionů Přečtěte si také:

Penta Bank výrazně zvýšila sazbu spořicího účtu. Nabízí 4,01 % p.a. do 10 milionů

Jenže VÚB hozenou rukavici přijala a nabízí sazbu ještě vyšší, 4,10 % p.a.

Spoření bez limitů

Výpovědní lhůta Výše vkladu [Kč]
0 – neomezeno
Bez omezení 3,80 → 4,10 %

Jak to funguje v praxi

VÚB a Penta Bank jsou slovenské banky a v Česku obě působí na základě přeshraniční licence. Fakticky ale smlouvu uzavíráte se slovenskými centrálami a účet je vedený na Slovensku. To má své výhody i nevýhody.

Nevýhody

  • Slovenská jurisdikce (pro někoho to může být i „Fico faktor“).
  • Slovenské číslo účtu (SK IBAN).

Výhody

  • Peníze jsou stále pojištěné do 100 000 €, ale u Fondu ochrany vkladov.
  • Úroky nedaníte na Slovensku, ale v Česku.
  • Úroky uvádíte ve svém základu daně = s daní můžete pracovat v rámci slev a odečitatelných položek.

Peníze na svůj korunový spořící účet a z něj posíláte dvěma způsoby:

  • Buď jako zahraniční platbu v CZK (což nedoporučuji, budete platit vysoké poplatky),
  • nebo pomocí sběrných českých účtů, které obě banky v Česku mají.

Peníze vybíráte právě přes tyto sběrné účty. Příjem i odeslání je vždy v režimu D+1. Penta Bank má sběrný účet u Raiffeisenbank, VÚB k tomu používá účet své pražské pobočky.

Přestože to na první pohled vypadá komplikovaně, oba účty vám nabízejí vytřískat maximum ze spoření a z daní, protože standardní spořicí účet má úrok automaticky zdaněný 15% srážkovou daní, a s tím už nic nenaděláte. U těchto dvou bank je to ale ve vašich rukou.

Nabídka VÚB je v době publikace aktuality nejlepší nabídkou na trhu bez omezení výše vkladu a dalších podmínek a jako bonus úrok připisuje denně. Penta Bank má pro lepší sazbu limit 10 mil. Kč.

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Autor aktuality

Dalibor Z. Chvátal

Dalibor Z. Chvátal

Autor se věnuje publikační činnosti v oblasti osobních financí. Specializuje se na finanční produkty, spotřebitelská témata a osobní silniční dopravu.

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