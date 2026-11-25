Vstup do stanice metra na Radlická by měl být bezpečnější a bezbariérový. Radlické údolí by také mělo získat moderní náměstí, více zeleně a nové byty. Počítá s tím projekt rozvoje jeho centrální části, který iniciovala a koncepčně spoluutvářela ČSOB, která má na Radlické své sídlo.
Banka spolu s Dopravním podnikem hl. m. Prahy a městskou částí Praha 5 nyní dokončila hrubou stavbu vstupu do metra, která počítá s eskalátory a výtahy. Jižní vchod do stanice propojí území na obou stranách Radlické ulice a kromě metra usnadní přístup i k tramvajím.
ČSOB se v této lokalitě angažuje dlouhodobě, např. revitalizací okolních veřejných prostranství nebo výsadbou zeleně. Vybudovala a spravuje také veřejné dětské hřiště, pečuje o park Na Farkáně a obnovila historickou kapli v prostoru, kde má vzniknout zmíněné náměstí.
V Radlicích jsme doma už více než dvacet let a záleží nám na tom, abychom se zde všichni cítili dobře. Nový vstup do metra ukazuje, jak může spolupráce soukromého a veřejného sektoru přinášet konkrétní užitek. Hodnota firmy se totiž neměří jen ekonomickými výsledky, ale také tím, co přináší společnosti a jak ovlivňuje a inspiruje prostředí, ve kterém působí, uvedl k zakončení hrubé stavby vstupu do metra Aleš Blažek, generální ředitel ČSOB.
Nový vstup do metra navrhl architekt Josef Pleskot.