Všichni členové Billa klubu mohou do 9. září opakovaně získat slevu na další nákup

Síť prodejen Billa spustila další zákaznickou kampaň, v rámci které mohou získat členové Billa klubu výhodu. Tentokrát je to možnost získat opakovaně 7% slevu na příští nákup. Řetězec navazuje na akci, která skončila 19. srpna, kdy členům Billa klubu rozdával nákupy zdarma.
Podmínkou je pořídit v prodejnách Billa od 20. srpna do 9. září 2025 nákup o hodnotě nad 700 Kč a načíst při placení svou Billa klub kartu. Slevu na příští nákup je možné získat opakovaně s tím, že nejpozději je možné ji uplatnit do 16. září 2025. Zákazníci pro její využití ale potřebují aplikaci, ve které si zobrazí čárový kód slevy na kuponu.
Sleva 7 % platí na jakoukoliv hodnotu dalšího nákupu, stačí pouze znovu načíst klubovou kartu a slevový kupon, uvedla Dana Bratánková, vedoucí korporátní komunikace Public Affairs Billa ČR s tím, že akce platí pouze pro kamenné prodejny (slevu tedy nelze získat ani ji pak uplatnit na e-shopu).
Výhodu však není možné kombinovat s jinými slevami Billa klubu (narozeninová sleva nebo 5% sleva za 150 bodů apod.). Při kombinaci s ostatními slevami během jednoho nákupu se nejdříve uplatní slevy vyčíslené v korunách a až poté procentní sleva. S akční 7% slevou není možné nakoupit ani tabákové výrobky, tiskoviny, dárkové karty, kupóny a zálohované obaly.
Při uplatnění najdete slevu na účtence, uplatnit ji můžete na pokladnách s obsluhou i na samoobslužných pokladnách.
Kompletní pravidla kampaně naleznete na www.billa.cz.