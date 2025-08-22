Měšec.cz  »  Všichni členové Billa klubu mohou do 9. září opakovaně získat slevu na další nákup

Všichni členové Billa klubu mohou do 9. září opakovaně získat slevu na další nákup

Gabriela Hájková
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Nákup, nákupní vozík, supermarket, nakupování Autor: Depositphotos

Síť prodejen Billa spustila další zákaznickou kampaň, v rámci které mohou získat členové Billa klubu výhodu. Tentokrát je to možnost získat opakovaně 7% slevu na příští nákup. Řetězec navazuje na akci, která skončila 19. srpna, kdy členům Billa klubu rozdával nákupy zdarma

Podmínkou je pořídit v prodejnách Billa od 20. srpna do 9. září 2025 nákup o hodnotě nad 700 Kč a načíst při placení svou Billa klub kartu. Slevu na příští nákup je možné získat opakovaně s tím, že nejpozději je možné ji uplatnit do 16. září 2025. Zákazníci pro její využití ale potřebují aplikaci, ve které si zobrazí čárový kód slevy na kuponu. 

Sleva 7 % platí na jakoukoliv hodnotu dalšího nákupu, stačí pouze znovu načíst klubovou kartu a slevový kupon, uvedla Dana Bratánková, vedoucí korporátní komunikace Public Affairs Billa ČR s tím, že akce platí pouze pro kamenné prodejny (slevu tedy nelze získat ani ji pak uplatnit na e-shopu). 

Výhodu však není možné kombinovat s jinými slevami Billa klubu (narozeninová sleva nebo 5% sleva za 150 bodů apod.). Při kombinaci s ostatními slevami během jednoho nákupu se nejdříve uplatní slevy vyčíslené v korunách a až poté procentní sleva. S akční 7% slevou není možné nakoupit ani tabákové výrobky, tiskoviny, dárkové karty, kupóny a zálohované obaly.

Při uplatnění najdete slevu na účtence, uplatnit ji můžete na pokladnách s obsluhou i na samoobslužných pokladnách. 

Kompletní pravidla kampaně naleznete na www.billa.cz.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Gabriela Hájková

Gabriela Hájková

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz.

Témata:

Nejžádanější

Kvíz týdne

Když se místo na banány stála fronta na burgery. Jaký byl příchod světových značek do Česka?
1/10 otázek
Spustit kvíz

Aktuální kurzovní lístek - dne 22. 8. 2025

Dále u nás najdete

Microsoft opravuje chyby, které se objevily v srpnových aktualizacích operačního systému

Nejasné pracovnělékařské prohlídky mladistvých zaměstnanců

Češi v červnu kupovali výbavu na dovolenou, e-commerce rostla

Nejlepší domácí chléb: stačí správně založit kvásek

Lze sezením na speciálním křesle vyřešit inkontinenci? Jisté to není

Online psychoterapie bez čekání. Přispět mohou zdravotní pojišťovny

Historie francovky začala koňakem. Pozor, má se užívat jen zevně

Riziková práce? Komu bude zaměstnavatel povinně přispívat na penzi

Ty chceš být digitální tvůrce? A máš vymyšlenou monetizaci?

Úkol pro novou vládu: zrušit změny u daně z nemovitých věcí

Zatím 900 nádorů, na které se většinou přišlo včas

Šerlich, Prezidentská, Pustevny. Znáte slavné stavby?

Velké změny pro média: co chystají politici po volbách?

Může vás věřitel exekucí znovu uhánět o ten samý dluh?

Lovosice prohrály s Agrofertem spor o daň z nemovitostí

Strach, že to nestihnete? Hyperaktivní měchýř se dá léčit

Příchod značek do Česka: Když se stála fronta na burgery

Alergikům teď způsobí potíže ambrózie, dříve tu nerostla

Náklady, které podnikatelé často přehlížejí

Za střídáním průjmu a zácpy může být propustné střevo

Nejžádanější na měšec.cz

Chcete nakoupit bitcoin? Využijte naši novou směnárnu!
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).