Měšec.cz  »  Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz zvýšila úrokové sazby spoření, pojištění vkladů má neomezené

Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz zvýšila úrokové sazby spoření, pojištění vkladů má neomezené

Dalibor Z. Chvátal
Včera
přidejte názor

Sdílet

spoření, úspora, finance Autor: Měšec.cz s využitím DALL-E

Malá německá družstevní banka, která působí i v České republice, od srpna zvýšila úrokové sazby na termínovaných vkladech.

Spořicí účty s výpovědní dobu jsou beze změn:

  1. Spořicí účet
  2. Dětský spořicí účet

Zvýšení úrokových sazeb je ale u všech termínovaných vkladů.

Na první pohled to tak nevypadá, ale na malou německou banku jde o docela velké zvýšení úrokových sazeb. Ještě donedávna její nabídka totiž byla na samém chvostu a nestála za kus slova. Připomeňme si, že vklady u této banky jsou pojištěné podle německého práva a v podstatě bez omezení.

Termínovaný vklad OVERNIGHT

Doba uložení Výše vkladu [Kč]
0 – neomezeno
3 dní 2,20 -> 2,50 %

Termínovaný vklad

Doba uložení Výše vkladu [Kč]
0 – neomezeno
1 měsíc 2,40 -> 2,70 %
3 měsíce 2,40 -> 2,70 %
6 měsíců 2,40 -> 2,70 %
1 rok 2,20 -> 2,70 %
2 roky 2,10 -> 2,70 %

Aktuální data pro srpen 2025

Srovnávač spořicích účtů

TOP nabídky bez podmínek investování od 3 % p.a.

  • 4,25 % p.a. Artesa, spořitelní družstvo
  • 4 % p.a. Raiffeisenbank
  • 3,60 % p.a. Všeobecná úverová banka
  • 3,33 % p.a. TRINITY BANK
  • 3,25 % p.a. ČSOB, Fio banka, Komerční banka, Oberbank
  • 3,06 % p.a. Partners Banka
  • 3,01 % p.a. mBank
  • 3 % p.a. Banka CREDITAS, UniCredit Bank

Srovnávač termínovaných vkladů

TOP nabídky bez podmínek investování od 3 % p.a.

  • 4 % p.a. Artesa, spořitelní družstvo
  • 3,50 % p.a. J&T BANKA
  • 3,25 % p.a. Peněžní dům
  • 3,20 % p.a. Air Bank
  • 3,10 % Inbank
  • 3 % p.a. Banka CREDITAS, MONETA Bank, UniCredit Bank

Srovnávač vkladních knížek

Max. dosažitelná sazba je 0,50 % p.a.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Dalibor Z. Chvátal

Dalibor Z. Chvátal

Autor se věnuje publikační činnosti v oblasti osobních financí. Specializuje se na finanční produkty, spotřebitelská témata a osobní silniční dopravu.

Témata:

Nejžádanější

Anketa

Důchodový systém v ČR považujete za...

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Bankomaty na diskety, krachlé banky. Zavzpomínejte na bankovní trh 90. let
1/10 otázek
Spustit kvíz

Aktuální kurzovní lístek - dne 6. 8. 2025

Dále u nás najdete

Stál si za svým a stát mu doplatil čtvrt milionu korun

Firmy se obávají spolehlivosti a kvality vlastních dat

Co se stane, když se obklopíte ženami a použijete humor?

Rekvalifikace? Na vzdělávání není nikdy pozdě

Online psychoterapie bez čekání. Přispět mohou zdravotní pojišťovny

Chronickou bolest zad, kloubů nebo hlavy přeruší lékaři mrazem

Krize technologického průmyslu pokračuje i kvůli AI

Nefušují do kryptoměn ani AI, přesto rostou jako diví

Papír stále neumírá. Jak vypadá moderní firemní tisk v digitální době

Děti, nehody a úrazy. Kdo za ně odpovídá a jak je pojistit?

Neumím programovat, ale za pár dní jsem s AI vytvořila dvě aplikace

Meta čelí žalobě: Měla trénovat AI na nelegálně stahovaném pornu

Příliš mladí na rakovinu? Lékaři častěji řeší nemoc u lidí pod 50 let

Truhlářské řemeslo zdědil, ale postavil ho na saunování

10 aut, která jste na našich ulicích nevídali každý den

Jak jsem si na dovolenou koupila první zubní nano kartáček

Mějte roaming pod kontrolou: Přinášíme přehled jeho cen

Teplá voda s citronem metabolismus nezrychlí

Co dělá ransomware s psychikou lidí? Vyvolává úzkost i výčitky

Státní rozpočet je důležitý pro každého. Připomeňme to podstatné

Nejžádanější na měšec.cz

Chcete nakoupit bitcoin? Využijte naši novou směnárnu!
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).