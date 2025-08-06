Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz zvýšila úrokové sazby spoření, pojištění vkladů má neomezené

Malá německá družstevní banka, která působí i v České republice, od srpna zvýšila úrokové sazby na termínovaných vkladech.
Spořicí účty s výpovědní dobu jsou beze změn:
Zvýšení úrokových sazeb je ale u všech termínovaných vkladů.
Na první pohled to tak nevypadá, ale na malou německou banku jde o docela velké zvýšení úrokových sazeb. Ještě donedávna její nabídka totiž byla na samém chvostu a nestála za kus slova. Připomeňme si, že vklady u této banky jsou pojištěné podle německého práva a v podstatě bez omezení.
|Doba uložení
|Výše vkladu [Kč]
|0 – neomezeno
|3 dní
|2,20 -> 2,50 %
|Doba uložení
|Výše vkladu [Kč]
|0 – neomezeno
|1 měsíc
|2,40 -> 2,70 %
|3 měsíce
|2,40 -> 2,70 %
|6 měsíců
|2,40 -> 2,70 %
|1 rok
|2,20 -> 2,70 %
|2 roky
|2,10 -> 2,70 %
Aktuální data pro srpen 2025
Srovnávač spořicích účtů
TOP nabídky bez podmínek investování od 3 % p.a.
- 4,25 % p.a. Artesa, spořitelní družstvo
- 4 % p.a. Raiffeisenbank
- 3,60 % p.a. Všeobecná úverová banka
- 3,33 % p.a. TRINITY BANK
- 3,25 % p.a. ČSOB, Fio banka, Komerční banka, Oberbank
- 3,06 % p.a. Partners Banka
- 3,01 % p.a. mBank
- 3 % p.a. Banka CREDITAS, UniCredit Bank
Srovnávač termínovaných vkladů
TOP nabídky bez podmínek investování od 3 % p.a.
- 4 % p.a. Artesa, spořitelní družstvo
- 3,50 % p.a. J&T BANKA
- 3,25 % p.a. Peněžní dům
- 3,20 % p.a. Air Bank
- 3,10 % Inbank
- 3 % p.a. Banka CREDITAS, MONETA Bank, UniCredit Bank
Srovnávač vkladních knížek
Max. dosažitelná sazba je 0,50 % p.a.