Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz snížila úrokové sazby spoření, od dubna je ale opět zvýší

Dalibor Z. Chvátal
Dnes
Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz Autor: Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz eG
Centrála Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz ve městě Weiden in der Oberpfalz, Německo.

Česká pobočka německé banky Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz (VR NOPF) od 29. 12. 2025 snížila úrokové sazby na termínovaných vkladech.

Družstevní německá regionální banka v Česku působí ve třech pobočkách. V Chebu je hlavní pobočka pro Česko a další jsou v Plzni a Karlových Varech.

Banka nížila úrokové sazby u dvou termínovaných vkladů:

  1. Termínovaný vklad OVERNIGHT
Doba uložení Výše vkladu [Kč]
0 – neomezeno
3 dní 2,40 → 2,20 %
Doba uložení Výše vkladu [Kč]
0 – neomezeno
1 měsíc 2,70 %
3 měsíce 2,80 → 2,70 %
6 měsíců 2,80 %
1 rok 2,90 -> 2,80 %
2 roky 2,90 -> 2,80 %

Další spořicí produkty jsou beze změn:

Od 1. 4. 2026 však dojde ke zvýšené úrokové sazby na spořicím účtu, a to na 2,20 % p.a. Podle úrokového lístku banky tato sazba bude platit do 31. 03. 2027, tedy rok, jak je u ní zvykem.

Černým koněm VR NOPF je pojištění vkladů. Jako klienti německé pobočky jste automaticky pojištěni podle německého systému pojištění vkladů (Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken), který je fakticky bez omezení výše pojištěné částky – na rozdíl od Česka, kde je to ekvivalent 100 000 €.

Aktuální data pro leden 2026

