Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz snížila úrokové sazby spoření, od dubna je ale opět zvýší

Česká pobočka německé banky Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz (VR NOPF) od 29. 12. 2025 snížila úrokové sazby na termínovaných vkladech.
Družstevní německá regionální banka v Česku působí ve třech pobočkách. V Chebu je hlavní pobočka pro Česko a další jsou v Plzni a Karlových Varech.
Banka nížila úrokové sazby u dvou termínovaných vkladů:
|Doba uložení
|Výše vkladu [Kč]
|0 – neomezeno
|3 dní
|2,40 → 2,20 %
|Doba uložení
|Výše vkladu [Kč]
|0 – neomezeno
|1 měsíc
|2,70 %
|3 měsíce
|2,80 → 2,70 %
|6 měsíců
|2,80 %
|1 rok
|2,90 -> 2,80 %
|2 roky
|2,90 -> 2,80 %
Další spořicí produkty jsou beze změn:
- Spořicí účet (1,80 % p.a.)
- Dětský spořicí účet (2,40 % p.a.)
Od 1. 4. 2026 však dojde ke zvýšené úrokové sazby na spořicím účtu, a to na 2,20 % p.a. Podle úrokového lístku banky tato sazba bude platit do 31. 03. 2027, tedy rok, jak je u ní zvykem.
Černým koněm VR NOPF je pojištění vkladů. Jako klienti německé pobočky jste automaticky pojištěni podle německého systému pojištění vkladů (Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken), který je fakticky bez omezení výše pojištěné částky – na rozdíl od Česka, kde je to ekvivalent 100 000 €.
Aktuální data pro leden 2026
Srovnávač spořicích účtů
TOP nabídky bez podmínek investování od 3 % p.a.
- 4,25 % p.a. Artesa, spořitelní družstvo
- 4,06 % p.a. Partners Banka
- 4,01 % p.a. mBank
- 4 % p.a. Raiffeisenbank
- 3,60 % p.a. Všeobecná úverová banka
- 3,50 % p.a. Komerční banka
- 3,25 % p.a. Fio banka
- 3,21 % p.a. TRINITY BANK
- 3,20 % p.a. Oberbank
- 3,15 % p.a. UniCredit Bank
- 3,06 % p.a. Partners Banka
- 3 % p.a. Banka CREDITAS
Srovnávač termínovaných vkladů
TOP nabídky bez podmínek investování od 3 % p.a.
- 4,60 % p.a. Artesa, spořitelní družstvo
- 4 % p.a. J&T BANKA, Inbank
- 3,60 % p.a. Inbank
- 3,40 % p.a. MONETA Bank
- 3,25 % p.a. Peněžní dům
- 3,20 % p.a. Air Bank, UniCredit Bank
- 3 % p.a. Banka CREDITAS, Komerční banka
Srovnávač vkladních knížek
Max. dosažitelná sazba je 0,50 % p.a.