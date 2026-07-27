Volá vám skutečně pracovník Fio banky? Nově si ho ověříte v mobilní aplikaci

V mobilním bankovnictví Fio banky si nově můžete ověřit, zda vám skutečně volá pracovník Fio banky. Funkce má snížit riziko telefonických podvodů, při kterých se útočníci vydávají za bankéře. Banka novinku oficiálně spustila ve čtvrtek 23. 7. 2026.
Pokud vám zavolá pracovník Fio banky, může vám během hovoru poslat potvrzovací push notifikaci do mobilní aplikace. Po jejím otevření uvidíte jméno bankéře, pobočku nebo pracoviště, odkud volá, a potvrzení, že jde o komunikaci s Fio bankou.
Pravost hovoru tak nemusíte posuzovat pouze podle telefonního čísla nebo informací, které vám volající sdělí. Samotné ověření proběhne výhradně v mobilním bankovnictví.
Funkce funguje také opačným směrem. Pokud zavoláte do banky běžným telefonním hovorem a bude potřeba ověřit vaši totožnost, bankéř vám může zaslat výzvu do mobilní aplikace. Po jejím potvrzení s vámi může pracovník banky vyřídit i požadavky, které vyžadují vaši identifikaci. Hovor přitom nemusíte ukončovat ani znovu zahajovat prostřednictvím aplikace.
Fio banka už dříve umožňovala, abyste autorizovaně volali přímo z mobilního bankovnictví. Novinku zavádí v rámci opatření proti kyberkriminalitě.