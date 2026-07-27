Měšec.cz

Volá vám skutečně pracovník Fio banky? Nově si ho ověříte v mobilní aplikaci

Dalibor Z. Chvátal
Včera
přidejte názor

Sdílet

Nová centrála Fio banky Autor: Fio banka
Nová centrála Fio banky
Přidat mezi oblíbené zdroje na Googlu

V mobilním bankovnictví Fio banky si nově můžete ověřit, zda vám skutečně volá pracovník Fio banky. Funkce má snížit riziko telefonických podvodů, při kterých se útočníci vydávají za bankéře. Banka novinku oficiálně spustila ve čtvrtek 23. 7. 2026.

Služba identifikace volajícího bankéře prostřednictvím mobilní aplikace Fio banky. (23. 7. 2026)

Služba identifikace volajícího bankéře prostřednictvím mobilní aplikace Fio banky. (23. 7. 2026)

Autor: Fio banka, a.s.

Pokud vám zavolá pracovník Fio banky, může vám během hovoru poslat potvrzovací push notifikaci do mobilní aplikace. Po jejím otevření uvidíte jméno bankéře, pobočku nebo pracoviště, odkud volá, a potvrzení, že jde o komunikaci s Fio bankou.

Služba identifikace volajícího bankéře prostřednictvím mobilní aplikace Fio banky. (23. 7. 2026)

Služba identifikace volajícího bankéře prostřednictvím mobilní aplikace Fio banky. (23. 7. 2026)

Autor: Fio banka, a.s.

Pravost hovoru tak nemusíte posuzovat pouze podle telefonního čísla nebo informací, které vám volající sdělí. Samotné ověření proběhne výhradně v mobilním bankovnictví.

Služba identifikace volajícího bankéře prostřednictvím mobilní aplikace Fio banky. (23. 7. 2026)

Služba identifikace volajícího bankéře prostřednictvím mobilní aplikace Fio banky. (23. 7. 2026)

Autor: Fio banka, a.s.

Funkce funguje také opačným směrem. Pokud zavoláte do banky běžným telefonním hovorem a bude potřeba ověřit vaši totožnost, bankéř vám může zaslat výzvu do mobilní aplikace. Po jejím potvrzení s vámi může pracovník banky vyřídit i požadavky, které vyžadují vaši identifikaci. Hovor přitom nemusíte ukončovat ani znovu zahajovat prostřednictvím aplikace.

Služba identifikace volajícího bankéře prostřednictvím mobilní aplikace Fio banky. (23. 7. 2026)

Služba identifikace volajícího bankéře prostřednictvím mobilní aplikace Fio banky. (23. 7. 2026)

Autor: Fio banka, a.s.

Fio banka už dříve umožňovala, abyste autorizovaně volali přímo z mobilního bankovnictví. Novinku zavádí v rámci opatření proti kyberkriminalitě.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Dalibor Z. Chvátal

Dalibor Z. Chvátal

Autor se věnuje publikační činnosti v oblasti osobních financí. Specializuje se na finanční produkty, spotřebitelská témata a osobní silniční dopravu.

Témata:

Kvíz týdne

Ztraceni v rozpočtu? Pomůžeme vám vyznat se v pojmech
1/11 otázek
Spustit kvíz


Nejžádanější na měšec.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).