Volá vám "bezpečnostní tým" Crypto.com? Jde o podvod se zfalšovaným telefonním číslem

Telefonát vám angličtinou oznámí, že jste si změnili telefonní číslo u Crypto.com. Pokud jste změnu neprovedli, máte stisknout jedničku a spojit se s pracovníkem společnosti. Na první pohled věrohodné volání má ale typické znaky vishingového podvodu. Redakční zkušenost navíc ukazuje, že podvodníci dokážou při hovoru zobrazit telefonní číslo patřící někomu úplně jinému.
Redakce serveru Měšec.cz zaznamenala během dvou dnů dva téměř identické telefonáty na české mobilní číslo u T-Mobile, které se vydávaly za komunikaci společnosti Crypto.com. Jeden přišel ze slovenského čísla +421 248 064 620, druhý z francouzského mobilního čísla +33 6 31 35 26 XX.
Po přijetí hovoru se ozval anglicky mluvící automat:
Volá vám bezpečnostní tým Crypto.com, aby potvrdil, že vaše telefonní číslo bylo úspěšně změněno. Pokud jste tuto změnu neprovedli, stiskněte jedničku a budete spojeni se zástupcem Crypto.com.
Právě požadavek na stisknutí jedničky je okamžikem, kdy má být volaný spojen s živým „pracovníkem“ bezpečnostního oddělení. V jednom z případů se po stisknutí tlačítka skutečně ozval anglicky hovořící muž, který se představil jako zástupce Crypto.com.
Volání zpět přineslo překvapení
Obě čísla jsme následně zkusili prověřit zpětným zavoláním.
Slovenské číslo nebylo možné spojit. Francouzské číslo však fungovalo – místo údajných pracovníků Crypto.com se ozvala běžná francouzská hlasová schránka ženy jménem Bernadette.
Bernadette G. není v tuto chvíli dostupná. Zanechte prosím zprávu po zaznění tónu, oznámil francouzský automat.
To silně nasvědčuje tomu, že skutečná majitelka čísla nemá s podvodným hovorem vůbec nic společného a proto jsme toto číslo neuvedli celé. Útočníci při volání použili takzvaný spoofing, tedy podvržení čísla, které se příjemci hovoru zobrazí.
Francouzský telekomunikační regulátor Arcep, pod které francouzské číslo spadá, upozorňuje, že pachatelé jsou schopni jako identifikaci volajícího zobrazovat cizí telefonní čísla. Právě kvůli zneužívání caller ID Francie zpřísnila pravidla pro ověřování čísel. V roce 2025 obdržel Arcep více než 19 000 oznámení týkajících se zneužití telefonního čísla, zatímco v roce 2023 jich bylo pouze 531.
Zpětné volání na číslo zobrazené na displeji tak nemusí vést k podvodníkovi, naopak se můžete dovolat zcela nevinnému člověku, jehož číslo pachatelé pouze zneužili.
Útočníci si pro maskování často náhodně generují i neexistující čísla nebo používají jednosměrné virtuální linky, které příchozí hovory odmítají.
Volat na tato čísla zpět nemá význam, protože se skutečným útočníkům stejně nedovoláte a zbytečně riskujete poplatky za mezinárodní hovory.
V některých případech se naopak dovoláte skutečnému majiteli čísla, který o jeho zneužití nemá žádné tušení.
Účet u Crypto.com skutečně existoval
Případ má ještě jeden zajímavý detail. Člověk, kterému podvodníci volali, v minulosti účet u Crypto.com skutečně měl, v současnosti je však již zrušený.
Nelze proto vyloučit, že podvodníci pracují s nějakou databází současných či bývalých uživatelů kryptoměnových služeb. Z dostupných informací ale není možné určit, zda údaje pocházejí přímo z Crypto.com, z jiné databáze, od třetí strany nebo zda šlo pouze o náhodný pokus.
Samotný telefonát totiž neprozradil, zda volající kromě telefonního čísla znali ještě například jméno, e-mail nebo jiné údaje spojené s někdejším účtem. Nemůžeme proto vyvodit, že Crypto.com postihl nový únik zákaznických dat. Zkušenost ale ukazuje, že útočníci používají poměrně přesvědčivě připravený scénář.
Crypto.com před podobnými hovory varuje
Samotné Crypto.com se proti podvodům vydávajícím se za jeho pracovníky snaží aktivně bránit. Od ledna 2026 nabízí v aplikaci pro iOS funkci ověření hovoru. Pokud jeho zákazník během údajného hovoru od Crypto.com otevře aplikaci, může v ní zjistit, zda mu společnost skutečně právě volá. Pokud aplikace oznámí, že Crypto.com hovor nevede, doporučuje firma okamžitě zavěsit.
K ověřování komunikace lze využít také službu Crypto.com Verify, která umožňuje ověřit mimo jiné telefonní čísla používaná společností. Pokud nelze komunikační kanál ověřit, firma doporučuje v komunikaci nepokračovat a obrátit se na podporu přímo přes oficiální aplikaci nebo web.
Pokud tedy dostanete podobný telefonát, neřiďte se instrukcemi volajícího, nesdělujte mu ověřovací kódy, hesla ani údaje o kryptoměnových peněženkách a neposílejte kryptoměny na údajně „bezpečnou adresu“. Pravost hovoru si ověřte nezávisle přímo prostřednictvím oficiálních kanálů Crypto.com.
A na telefonní číslo zobrazené při hovoru příliš nespoléhejte. Jak ukazuje popsaný případ, může ve skutečnosti patřit člověku, který o celém podvodu nemá ani tušení.