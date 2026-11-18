Vodafone v rámci slevové akce Black Friday nabízí neomezené volání, SMS a data za 472 Kč měsíčně. Připojení má rychlostní strop a v EU platí datový limit. Jenže trvalá sleva popisovaná v tiskové zprávě neznamená neměnnou cenu.
Vodafone od 18. do 30. 11. 2026 nabízí přes svůj e-shop tarif BezLimitu M za 472 Kč měsíčně. Proti uváděné ceníkové ceně 799 Kč tak jde jde o 41% slevu, přičemž si nemusíte současně pořizovat domácí internet nebo jinou službu. To je dobrá zpráva. Ale…
Když napořád není napořád
V tiskové zprávě Vodafone uvádí toto:
Vodafone nabízí na Black Friday oblíbený neomezený tarif za 472 Kč. Sleva 41 % platí napořád.
Podle podmínek akce jde o časově neomezenou slevu z ceníkové ceny, ne o garanci stávající ceny napořád. Vodafone v nich výslovně uvádí:
V rámci této nabídky nabízíme slevu na Ceníkovou cenu; v případě změny Ceníku bude cena po slevě jiná.
Ďábel je skrytý ve slově „sleva“, ne „cena“. Pokud se změní ceníková cena 799 Kč, vám sice napořád zůstane sleva 41 %, ale ta se bude odvíjet od nové ceníkové ceny. Pokud navíc změníte tarif, ztrácíte nárok na slevu a s případným přechodem zpět na tarif BezLimitu M ji už nezískáte.
Datové přenosy jsou u této nabídky v Česku neomezení, maximální rychlost je 8 Mb/s pro stahování i nahrávání. Pro běžné domácí použití jde o slušnou rychlost, na mobilu nějaké zásadní omezení ani nezpozorujete.
Pro EU roaming platí na data FUP v objemu 50 GB, tedy podobný standard jako u konkurence.
Součástí tarifu je pak 5 bezplatných zrychlení na 24 hodin v každém zúčtovacím období. Aktivují se v samoobsluze Můj Vodafone a po tuto dobu umožní využít maximální dostupnou rychlost.
Nabídka je určena jen soukromým osobám.
K tarifu operátor nabízí také předplatné Disney+ Standard na tři měsíce bez poplatku. Po jejich skončení předplatné automaticky pokračuje za standardní cenu 199 Kč/měsíčně. Pokud o pokračování nestojíte, musíte sami předplatné zrušit.
Cenově blízkou alternativu nabízí O2 s předplacenou Datamanií NEO za 499 Kč na 30 dní. Zahrnuje neomezené volání, neomezená data rychlostí 10 Mbps a 55 GB v roamingové zóně EU. SMS stojí 1,50 Kč. Také zde sleva trvá do změny nebo zrušení tarifu. T-Mobile v době publikace aktuality podobnouz akční nabídku nemá.
|Nabídka
|Akční cena
|Data a rychlost stahování v ČR
|Data v roamingu EU / zóně 1
|Volání a SMS
|Vodafone BezLimitu M, Black Friday
|472 Kč měsíčně
|Neomezeně, max. 8 Mb/s
navíc 5× 24 hodin zrychlení
|50 GB podle stránky akce; obecné podmínky ale uvádějí 45 GB
|V ceně
|O2 Datamanie NEO, aktuální akce
|499 Kč za 30 dní
|Neomezeně, max. 10 Mb/s
|55 GB
|Volání v ceně, SMS 1,50 Kč
|T-Mobile
|není podobná nabídka