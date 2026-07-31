Měšec.cz

Vodafone zavádí ověření přes Bank iD. O2 a T-Mobile jej už využívají

Dalibor Z. Chvátal
Včera
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Letní nabídka Vodafone akcí Autor: iama_sing / Shutterstock.com
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Vodafone nově umí při nákupu na e-shopu ověřit vaši totožnost prostřednictvím Bank ID. Funkci operátor spustil ve druhé polovině července a využít ji můžete při objednávce mobilního tarifu, tarifu s novým zařízením nebo pevného internetu.

Po přihlášení prostřednictvím Bank ID se část vašich osobních údajů potřebných k uzavření smlouvy automaticky přenese do objednávky. Vy je tak nemusí ručně vypisovat. Použití bankovní identity není povinné, objednávku můžete dokončit také dosavadním způsobem.

Vodafone se tím přidává ke zbývajícím dvěma velkým síťovým operátorům. T-Mobile umožňuje ověřování prostřednictvím Bank ID už od května 2023. Přes bankovní identitu lze při nákupu online nebo po telefonu ověřit totožnost a následně elektronicky podepsat smlouvu.

Bank ID využívá také O2. Bankovní identitou se při pořizování služebomohou věřit noví i stávající zákazníci. Po přihlášení do internetového nebo mobilního bankovnictví odsouhlasíte předání potřebných osobních údajů O2 a následně se vrátí do rozpracované objednávky.

Bankovní identita funguje prostřednictvím přihlašovacích údajů do internetového či mobilního bankovnictví. Samotnému telekomunikačnímu operátorovi se přihlašovací údaje k bankovnímu účtu nepředávají, vy jen pouze schválíte předání vybraných identifikačních údajů.

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Autor aktuality

Dalibor Z. Chvátal

Dalibor Z. Chvátal

Autor se věnuje publikační činnosti v oblasti osobních financí. Specializuje se na finanční produkty, spotřebitelská témata a osobní silniční dopravu.

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