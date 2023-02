Vodafone vypnul službu e-mail do SMS. U konkurence s omezením stále funguje

Autor: HMD Global

Přestože telekomunikační operátor Vodafone o ukončení služby s názvem SMS e-mail informoval již na podzim loňského roku s tím, že služba oficiálně skončí k 30. 11. 2022, fakticky k vypnutí služby došlo až 1. 2. 2023. Do té doby stále byla funkční.





Služba SMS e-mail umožňovala poslat e-mail přímo na mobilní číslo od Vodafone, ale i opačně. Pro tyto zprávy se používalo číslo 2255. Přijetí e-mailu do SMS bylo bezplatné, odeslání stálo podle tarifu zpravidla okolo 2,50 Kč.





Hlavní výhodou tohoto řešení byla dostupnost e-mailů bez potřeby mobilních dat. Maximální počet znaků byl 320, a to včetně hlaviček e-mailu. To však stačilo pro to, aby uživateli přišly např. informace o transakci na bankovním účtu, nebo platební kartě. Zatím co totiž transakční informace z banky odeslaná jako SMS se platí, e-mail je zadarmo. Pakliže si klient banky a zároveň klient Vodafone nechal různé důležité zprávy (pře)posílat na mobilní e-mail, měl aktuální informace i bez mobilních dat, nebo i na starém mobilu. To už však skončilo.

Původní tvar mobilního e-mailu u Vodafone cokoli@vodafonemail.cz Např. cipisek2662@vodafonemail.cz Maximální počet znaků: 320.

T-Mobile nadále umožňuje zasílat e-mail jako SMS na mobil uživatele, ale ne přímo. V zákaznické části T-Mobile si musíte předem nastavit, z jakých e-mailových schránek se vám může e-mail přeposlat na mobil. Pokud vám někdo pošle e-mail přímo na mobilní číslo, vrátí se zpět.

Jde o jednosměrnou komunikaci, takto lze e-mail jen přijmout.

Mobilní e-mail u T-Mobile mobilnicislo@sms.t-mobile.cz Např. 603603603@sms.t-mobile.cz Maximální počet znaků: 160.

Také O2 umí stále posílat e-mail jako SMS. Jako jediný český mobilní operátor umí poslat e-mail přímo na mobil, není potřeba nic nastavovat. Všechna mobilní čísla mají automaticky i mobilní e-mail (viz box níže).

Ale tak růžové to není. E-mail sice na mobil dorazí v podobě SMS, ale

jen 60 znaků včetně mezer, včetně adresy odesílatele

místo diakritiky jsou mezery

Takové použití je značně omezené a vyžaduje jistou dávku vynalézavosti odesílatele, aby příjemce pochopil, o co jde. I tady jde o jednosměrnou komunikaci, takto lze e-mail jen přijmout.