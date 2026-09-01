Vodafone vrací telefony za 1 Kč. Nevyplatí se, podmínkou je dražší tarif na dva roky

Vodafone od 1. září 2026 znovu nabízí vybrané mobilní telefony za 1 Kč. Nabídka se váže na některé neomezené tarify BezLimitu Extra a na 2letý závazek.
Pokud jste novými zákazníky Vodafonu, můžete nabídku využít při sjednání tarifů BezLimitu L Extra, XL Extra nebo Black Extra. Stávající zákazníci musí přejít na BezLimitu XL Extra nebo Black Extra.
|Tarif
|Cena měsíčně
|Za 2 roky zaplatíte
|BezLimitu L Extra
|892 Kč (15% sleva)
|21 408 Kč
|BezLimitu XL Extra
|1199 Kč
|28 776 Kč
|Black Extra
|2099 Kč
|50 376 Kč
Za 1 Kč můžete získat Motorolu Moto G37 Power 5G 128 GB nebo Samsung Galaxy A17 5G 128 GB. Pro představu o hodnotě telefonů:
- Samsung Galaxy A17 5G 4/128 GB stojí u Mobil Pohotovosti a Datartu jako nový 4990 Kč.
- Motorolu Moto G37 Power 5G samotný Vodafone bez tarifu prodává za 5477 Kč.
Sleva na telefon je navíc spojena s minimálním měsíčním plněním na 24 měsíců. Pokud závazek ukončíte dříve, může vám Vodafone doúčtovat poměrnou část poskytnuté slevy za zbývající měsíce.
Jinýi slovy, jen kvůli těmto mobilům základní třídy se závazek u Vodafone nevyplatí. Kupte si je raději napřímo.
Příslušenství za 1 Kč
Od 18. do 21. září 2026 navíc můžete během Dnů Marianne získat za 1 Kč také ochranné sklo, obal a šňůrku. Potřebujete k tomu kupón Dnů Marianne a současně musíte využít nabídku telefonu za 1 Kč. Pro Vodafone jde o premiéru v této slevové akci.
Je potřeba dodat, že kupóny Dnů Marianne získáte koupí kupónové knížky, která stojí 120 Kč. Vše je na webu, nebo přes mobilní aplikaci tohoto slevového projektu.
Pojištění se slevou
K vybraným mobilům si můžete sjednat také pojištění s názvem Vodafone Care nebo Vodafone Care Plus. První 3 měsíce jsou bez poplatku, od 4. měsíce už budete platit standardní pojistné. Care Plus zahrnuje oproti základní variantě také pojištění proti odcizení.
Nabídka pojištění platí od 1. září 2026 do 31. října 2026 za podmínky, že jste si během předchozích 30 dnů pořídili zařízení u Vodafonu. Pojištění lze sjednat na prodejně nebo prostřednictvím zákaznické linky
Cena pojištění je od 50 do 330 Kč měsíčně podle hodnoty pojištěného zařízení.