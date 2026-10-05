Vlastní design platební karty se vrací. ČSOB nabídne fotku i vlastní nápis

ČSOB od pondělí 5. 10. 2026 rozšířila možnosti vzhledu platebních karet. Nově si na kartu můžete umístit nejen vlastní fotografii či obrázek, ale také vlastní text, např. vaši přezdívku, zkratku na sociálních sítích nebo jméno domácího mazlíčka. Právě kombinaci vlastního obrázku a libovolného textu jiné banky na českém trhu aktuálně nenabízejí.
Novinku ČSOB nazvala Karta, co má jméno. Můžete si ji vytvořit přímo v mobilní aplikaci ČSOB Smart, anebo online na webu banky. Na přední stranu můžte napsat vlastní text a zvolit jeho font, velikost, barvu a umístění. K tomu lze přidat fotografii z telefonu nebo obrázek vyfotit přímo při objednávání karty. Vydání karty je bez poplatku. Stejnou možnost mohou využít také děti od 8 let u juniorské karty.
Text na přední straně nemusí odpovídat skutečnému jménu držitele karty, ale může jít například o přezdívku nebo jiné označení. Skutečné vaše jméno a příjmení zůstává na zadní straně karty. Personalizovaný vzhled se zatím nepřenese ani do Apple Pay nebo Google Pay, kde uvidíte standardní design karty.
Vlastní obrázek na kartě není u ČSOB novinka
Možnost nahrát na platební kartu vlastní fotografii ovšem ČSOB nenabízí poprvé. Image kartu začala zavádět už v roce 2007. Server Měšec.cz tehdy informoval, že ji společně s Komerční bankou začíná nabízet od června 2007, přičemž do běžné nabídky ČSOB se dostala ve druhé polovině srpna.
Ještě v roce 2016 podle našeho srovnání byly na českém trhu tři banky, které vám umožňovaly nahrát na kartu vlastní obrázek: ČSOB, Komerční banka a Česká spořitelna. ČSOB tuto službu nabízela právě jako Image kartu, Komerční banka pod názvem MojeKarta a Česká spořitelna jako Kartu podle Vás.
Česká spořitelna od této služby postupně ustoupila, přičemž vlastní obrázek nebylo možné nově sjednat od 1. července 2016. Obrázky z bankovní galerie bylo možné objednávat déle, ale celá služba Karta podle Vás skončila 18. října 2020. Od následujícího dne banka při výrobě nové či náhradní karty původní individuální design nahrazovala standardním vzhledem.
U Komerční banky je současná situace méně jednoznačná. Její veřejná nabídka MojeKarta aktuálně láká na výběr z bankou připravených motivů. Ještě v srpnu 2025 banka uváděla, že vlastní motiv klientům nenabízí a jeho případné zavedení teprve zvažuje.
Od 1. února 2026 však má KB účinná nová Pravidla pro vlastní obrázek na platebních kartách. Podle nich lze nahrát vlastní fotografii u karet,
u kterých to umožníme. Z veřejné produktové stránky ale není vidět, pro které aktuálně nabízené karty je tato možnost skutečně zpřístupněna. Navíc pravidla výslovně zakazují, aby vlastní obrázek obsahoval jakýkoli text či písmo. V nabídce jsou tak jen předpřipravené designy karet, ale je možné, že si takto Komerčka opět připravuje půdu pod nohami na návrat této starší služby.
Jiný vzhled ano, vlastní fotografie většinou ne
Řada dalších bank dovoluje vybrat si z několika vzhledů karty, nejde ale o skutečně vlastní obrázek. Air Bank například nabízí několik předem připravených motivů, vlastní obrázek však nahrát nelze. Stejně tomu je podle našeho posledního srovnání u MONETA Money Bank, Raiffeisenbank, Banky CREDITAS, UniCredit Bank, mBank, Partners Banky nebo Fio banky.
Výjimkou v širším pojetí personalizace je Revolut. Ten dovoluje na vybrané fyzické karty přidat vlastní vzkaz nebo kresbu. Nedovoluje však jednoduše nahrát vlastní fotografii jako podklad celé karty.