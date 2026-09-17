Vlaky Českých drah se vracejí do módy. Hlásí rekordní zisk i nejvíce cestujících od covidu

Skupina České dráhy dosáhla v prvním pololetí roku 2026 historicky nejlepšího hospodářského výsledku. Před zdaněním vykázala zisk přes dvě miliardy korun, meziročně si polepšila téměř o 1,6 miliardy korun. Největší část výsledku vytvořila osobní doprava, zatímco nákladní doprava prostřednictvím ČD Cargo přispěla necelými 400 miliony korun.
Osobní doprava Českých drah skončila za prvních 6 měsíců roku v zisku před zdaněním 1,489 miliardy korun. Meziročně jde o zlepšení o více než 40 %.
Vlaky Českých drah využilo v prvním pololetí 85,5 milionu cestujících, což je nejvyšší počet za první polovinu roku od roku 2019, tedy před pandemií covidu. Meziročně počet cestujících vzrostl přibližně o pět milionů, respektive o téměř 7 %.
Růst zájmu se týkal především vnitrostátní dopravy, a to jak příměstských spojů, tak dálkových vlaků. Mezinárodní přeprava zůstala přibližně na úrovni předchozího roku.
České dráhy zároveň uvádějí zlepšení hodnocení služeb ze strany cestujících. Průměrná známka cesty v aplikaci Můj vlak vzrostla z 3,85 bodu z pěti v roce 2022 na letošních 4,25 bodu.
Nákladní doprava prostřednictvím společnosti ČD Cargo vytvořila za první pololetí zisk před zdaněním 385 milionů korun. Firma přepravila 27,8 milionu tun zboží, což odpovídá přibližně loňské úrovni a je nad plánovaným objemem.
Vedle hlavních dopravních segmentů byly v zisku také další společnosti skupiny České dráhy. Celkový konsolidovaný výsledek skupiny tak před zdaněním přesáhl dvě miliardy korun.
Je potřeba dodat, že České dráhy letos rovněž refinancovaly dluhopisy z roku 2019 v objemu 500 milionů eur. Podle společnosti šlo o emisi s historicky nejnižší kreditní přirážkou. Ratingová agentura Moody’s následně zvýšila hodnocení úvěrové spolehlivosti skupiny na stupeň Baa1.
|Segment
|Výsledek za 1. pololetí 2026
(zisk před zdaněním)
|Poznámka
|Osobní doprava
České dráhy)
|1,489 miliardy Kč
|hlavní zdroj zisku, meziročně + více než 40 %
|Nákladní doprava
ČD Cargo
|385 milionů Kč
|přepraveno 27,8 mil. tun zboží
|Ostatní společnosti skupiny ČD
|zbytek (cca 130 milionů Kč)
|např. dceřiné firmy v oblasti technologií, testování a dalších služeb