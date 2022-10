Vláda zastropovala ceny energií. Bude platit od příštího roku

Autor: Depositphotos

Ceny energií dostanou svůj strop. Vyplývá to z nařízení, které schválila vláda. Zastropování cen má nahradit příspěvek na elektřinu, plyn a teplo známý pod označením úsporný tarif, který měl platit celý příští rok. Zastropování začne s příštím rokem a ne od letošního listopadu, jak se původně počítalo.





Vláda svým nařízením zastropovala také plyn využívaný v domovních kotelnách a plynových teplárnách.

Zastropování cen bude platit po celý rok 2023, s tím, že nařízení nám umožní toto období případně prodloužit, informoval ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela s tím, že domácnosti by měly mít cenový strop nastaven na 100 % své spotřeby elektřiny i plynu a zastropování by se mělo týkat také všech malých a středních podniků do 250 zaměstnanců a obratem do přibližně 1,25 mld. Kč.





Celá spotřeba bude u elektřiny zastropována pro všechny domácnosti a další subjekty připojené na hladině nízkého napětí. Pro další malé a střední podniky napojené na hladinu vysokého a velmi vysokého napětí bude zastropování platit do 80 % z nejvyšší spotřeby za posledních pět let.

U plynu bude zastropována celá spotřeba pro všechny domácnosti a maloodběratele plynu s ročním odběrem plynu do 630 MWh. Pro malé a střední podniky s ročním odběrem od 630 do 4200 MWh bude zastropována cena plynu do 80 % z jejich nejvyšší spotřeby za posledních pět let.

Zastropování cen energií se bude týkat kromě domácnosti a malých a středních podniků i dalších vybraných subjektů z řad vládních institucí, obcí, škol, poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb, provozovatelů městské hromadné dopravy a dalších subjektů. Půjde o poskytovatele veřejných služeb, kteří tak budou mít zastropovánu celou svou spotřebu, doplnil Síkela.

Cena za dodávku elektřiny bude maximálně ve výši 5 Kč/KWh bez DPH, tedy 6,05/KWh s DPH. Stálý měsíční plat za dodávku elektřiny se stanoví ve výši 130 Kč/odběrné místo za měsíc (poplatek za odběrné místo bez ohledu na spotřebu). U plynu bude cenový strop zaveden ve výši 3 Kč/KWh, tedy 3,025/KWh s DPH. Stálý měsíční plat za dodávku plynu se stanoví ve výši 130 Kč/odběrné místo za měsíc.

Cenový strop se tedy týká cen v příštím roce s plat od 1. ledna. Dodavatelé budou povinni do 30 dnů po vyhlášení cenového stropu upravit zákazníkům zálohy a zaslat jim upravený rozpis záloh. Zastropování začne platit automaticky, takže si nemusíte o nic žádat.

Zákazníci, kteří mají sjednanou nižší cenu elektřiny či plynu, než je stanovený strop, budou dodavateli platit sjednanou cenu podle smlouvy o dodávce nebo sdružených službách dodávky elektřiny či plynu. Stávající smluvní vztah nebude novou regulací dotčen do té doby, dokud sjednaná nižší cena ve smlouvě platí.

Vláda také zavedla kontraktační povinnost. Dodavatelé poslední instance budou muset nabídnout smlouvu na dodávky energií za zastropovanou cenu zákazníkům, na které se vztahuje cenový strop a kterým se nedaří uzavřít smlouvy na dodávky energií s jiným dodavatelem. Všem odběratelům, na které se vztahuje zastropování, budou muset dodavatelé energií nabídnout maximálně zastropovanou cenu.

Zastropování cen energií bude podle odhadů ministerstva financí stát až 130 miliard korun. To je výrazně více než se předpokládala u úsporného tarifu, na který bylo vyčleněno 22 mld. Kč.