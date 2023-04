Vláda schválila změny zákoníku práce. Dohodáři získají nárok na dovolenou

Autor: Depositphotos

Lidé pracující na dohody konané mimo pracovní poměr získají nárok na dovolenou a pravidla pro práci na dálku (tzv. homeoffice) budou ukotvena v zákoně. Změny má přinést novela zákoníku práce, kterou schválila vláda. Předloha má především transponovat do českého práva několik evropských směrnic, kromě toho ale přinese i další změny.





Jak už jsme zmínili, zákoník bude nově stanovovat pravidla pro práci na homeoffice. Záměrem je, aby zejména rodiče malých dětí nebo pečující měli co nejlepší oporu v zákoně a dobré podmínky pro skloubení rodinného života s prací. Práce na dálku je stále oblíbenější, proto na tento trend reagujeme a blíže upravujeme podmínky, aby byly předvídatelné, uvedl k novinkám ministr práce Marian Jurečka.





Dohoda o práci z domova bude muset být sjednána písemně. Zaměstnavatelé budou moci poskytnout zaměstnancům pracujícím na homeoffice náhradu nejběžnějších nákladů formou paušálu. Kompenzovat by se měly například náklady za energie, teplo a vodu. Částka bude daňově uznatelná.

Paušál za každou hodinu odpracovanou z domova bude dobrovolný, závislý na dohodě mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Firmy mohou případně setrvat u současné praxe, tedy poskytování prokázaných výdajů, vysvětlil Jurečka.

Dále novela rozšíří povinnosti zaměstnavatelů. Konkrétně se zvětší okruh informací, jež musí dát zaměstnavatel písemně zaměstnanci při vzniku pracovněprávního vztahu. Lhůta pro poskytnutí této informace se zkrátí z jednoho měsíce na 7 dní.

Takzvaným „dohodářům“ přinese novela větší předvídatelnost práce. Zaměstnavatel nově bude muset rozvrhovat pracovní dobu lidem pracujícím na dohody, a to nejméně 3 dny předem, pokud se spolu nedomluví jinak. S tím souvisí i právo na veškeré překážky v práci.

Důležitou novinkou je i vznik nároku na dovolenou, které vznikne ze zákona automaticky při splnění stanovených podmínek. Ty jsou podobné, jako u pracovního poměru.

Záměrem je, aby zákoník práce zohlednil individuální potřeby osob pečujících o děti do 9 let, o své blízké anebo těhotných žen. Pokud požádají o práci z domova nebo na zkrácený úvazek, zaměstnavatel je nově povinen případné nevyhovění takové žádosti písemně odůvodnit, uvedl Jurečka a dodal, že novela také modernizuje doručování v pracovněprávních vztazích, a to s ohledem na postup digitalizace a potřeby praxe.

Novelou zákoníku práce transponuje vláda:

směrnici o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v EU,

směrnici o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem a

směrnici o některých aspektech úpravy pracovní doby.

Zatím není jasné, od kdy bude novela účinná. Záviset to bude na délce legislativního procesu.