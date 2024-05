Vláda schválila návrh důchodové reformy. S čím počítá a koho změny ovlivní?

Autor: Depositphotos.com

Vláda schválila novelu zákona o důchodovém pojištění, která má upravit stávající důchodový systém, aby byl udržitelnější.





Podle premiéra Petra Fialy by bez připravovaných opatření schodek důchodového rozpočtu v roce 2050 dosáhl 350 mld. Kč, což je 5 % HDP. Se změnami, které vláda dnes poslala do schvalování, by měl být v roce 2050 schodek 70 mld. Kč, tedy 1 % HDP. Fiala také připomněl, že se kvůli stárnutí populace neustále snižuje poměr pracujících, kteří připadají na jednoho důchodce. Česká republika má průběžný důchodový systém. Znamená to, že penze současných důchodců jsou financovány z odvodů ekonomicky aktivních. Jejich počet se ale snižuje, zatímco počet důchodců roste. Proto bude do budoucna stále méně pracujících, kteří budou „živit“ stále více lidí v penzi.





Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka předložil do schvalování návrh, který má zabránit tomu, aby bylo v budoucnu kvůli zmíněnému stárnutí populace výrazně navyšovat daně nebo snižovat penze samotné.

Důchodový věk

Návrh počítá s navázáním důchodového věku na věk dožití, aby pro budoucí

generace byla udržována stejně dlouhá průměrná délka výplaty starobního důchodu jako dnes (asi 21,5 let). Změny se mají týkat až ročníků 1966 a mladších.

Rodinný vyměřovací základ

Jurečka chce zavést rodinný vyměřovací základ, který má zabránit tomu, aby osoby, které vychovávají děti nebo pečují o závislé osoby, nedoplácely z hlediska výše penze na to, že během období péče nemohou dosahovat standardních příjmů.

Na pečující osoby se bude nově během této doby pohlížet tak, jako by pobíraly průměrnou mzdu. V případě, že pečující osoba zvládne pracovat, skutečný

výdělek se k rodinnému vyměřovacímu základu přičte. Tento systém postupně nahradí výchovné. Každému, komu již bylo přiznáno, ale zůstane.

Dřívější odchod do penze pro lidi v nejnáročnějších profesích

Ministerstvo práce stanovilo okruh osob, které budou moci odejít do penze dříve bez krácení důchodu. Od roku 2025 budou nad rámec již vymezeného okruhu osob do tzv. náročných profesí patřit také:

osoby pracující na pracovištích s přítomností rizik kategorie 4,

osoby pracující na pracovištích s výskytem vybraných rizik kategorie 3 – celková fyzická zátěž, vibrace, zátěž teplem a zátěž chladem.

Práce v náročné profesi se zohledňuje v období 10 let před účinností zákona. Po účinnosti změn bude možné získat nárok na snížení důchodového věku nejvýše o 15 měsíců při odpracování 2200 směn. Snížení věku až na 30 měsíců bude

možné po odpracování 4400 směn (odpovídá asi 20 letům práce).

Zvýšení minimální procentní výměry všech důchodů

Minimální výše základní a procentní výměry starobního důchodu a invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně se téměř zdvojnásobí a dosáhne částky odpovídající 20 % průměrné mzdy (u invalidního důchodu pro invaliditu druhého a prvního stupně půjde o poměrné snížení (polovina, respektive třetina), stejně tak u pozůstalostních důchodů (vdovské a vdovecké polovina, sirotčí 40 %).

Zvýhodnění pracujících důchodců

Pracující důchodci, kteří si nechávají vyplácet penzi, budou zvýhodněni jinak, než je tomu dnes. Místo drobného navýšení penze, na které mají nárok vždy až po jednom roce (a musí o něj požádat), nebudou zaměstnanci ze svého příjmu prakticky odvádět důchodové pojištění (zaměstnavatel svou část pojistného odvádět bude). OSVČ budou odvádět důchodové pojištění snížení o slevu ve výši 6,5 %. Změna se tak projeví hned a výrazněji než stávající řešení.

Mezi další změny, které jsou součástí důchodové reformy, patří například také:

Změny postupně rozebíráme v seriálu Změny důchodového systému.