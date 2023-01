Vláda schválila milostivé léto na dluhy na pojistném a daních

Autor: Shutterstock

Vláda na svém včerejším jednání schválila další verzi milostivého léta. Tentokrát se má týkat dluhů na sociálním pojištění a daní. Tedy dluhů, na které se minulá milostivá léta nevztahovala.





Dluhy na sociálním pojištění

Dlužníkům České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) stát umožní zbavit se svých neuhrazených závazků, aniž by museli platit penále nebo exekuční náklady. Penále se bude odpouštět fyzickým i právnickým osobám. Akce bude zaměřena na dlužníky, jejichž závazky jsou vymáhány v rámci tzv. správní exekuce, které si úřad vymáhá sám. Odpouštěny tedy budou náklady ČSSZ, které souvisely s vymáháním dluhů. Minulá milostivá léta byla naopak zaměřena na veřejnoprávní dluhy vymáhané soudním exekutorem, kterých je u ČSSZ jen minimum.





Podmínkou odpuštění penále a exekučních nákladů je uhrazení dlužného pojistného, které k 30. 9. 2022 účetně evidovala příslušná správa sociálního zabezpečení, a to nejpozději do 30. 11. 2023, případně v dohodnutém splátkovém režimu, vysvětlil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka s tím, že datum 30. září loňského roku bylo zvoleno záměrně, aby se předešlo účelovému nesplácení dluhů v době, kdy už bude záměr odpouštět příslušenství dluhu známý.

Podle údajů ČSSZ by se toto mimořádné odpuštění mohlo týkat zhruba 715 tisíc fyzických osob a 262 tisíc právnických osob.

Dluhy na daních

Milostivé léto zaměřené na daňové nedoplatky bude mít dvojí rozměr. V případě bagatelních nedoplatků na dani stát odpustí fyzickým i právnickým osobám i přímo nedoplatek na dani samotný. Nedoplatky vzniklé do 30. září 2022 zaniknou automaticky 1. července 2023.

U větších dluhů (pouze u fyzických osob) pak půjde o odpuštění penále, úroků a dalšího příslušenství za podmínky, že uhradíte původní výši dluhu, než narostl o náklady na vymáhání.

Pro odpuštění dluhů bude klíčové rozhodné období, které je navrhováno od 1. července do 30. listopadu 2023. Daňové milostivé léto se bude vztahovat zejména na mimořádné odpuštění nebo zánik některých nedoplatků na dani a příslušenství, které jsou spravovány orgány Finanční a Celní správy ČR, ve výjimečných případech i Ministerstvem financí, uvedl ministr financí Zbyněk Stanjura. V rozhodném období bude nutné podat žádost a splatit původní dluh. To za podmínky, že vznikl do 30. září 2022.

V případě nedoplatku nad 5000 Kč bude možné hradit dluh ve čtyřech pevně daných splátkách. Pokud je jistina již uhrazená, dojde k odpuštění příslušenství pouze na základě samotné žádosti, dodal Stanjura s tím, že odpuštění se netýká příslušenství vymáhaných soudním exekutorem a dále u jistin vymáhaných cestou mezinárodní pomoci.

Ministerstvo financí odhaduje, že podle struktury aktivních nedoplatků u Finanční správy by o odpuštění příslušenství mohly požádat až vyšší desítky tisíc fyzických osob.