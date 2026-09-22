Vláda rozdává dárky. Důchodci dostanou 2000 korun k valorizaci navíc

Důchodci dostanou k pravidelné lednové valorizaci začátkem příštího roku ještě jednorázový příspěvek ve výši 2000 Kč. Vyplývá to ze zprávy Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV), která zároveň potvrzuje jinou podobu samotné valorizace. Ta má vycházet z růstu cen domácností důchodců a jedné třetiny růstu reálných mezd.
Původně ministerstvo práce informovalo, že poroste pouze základní výměra důchodu, která představuje solidární složku důchodu a je pro všechny stejná. Zákon určuje, že výše základní výměry pro daný rok odpovídá 10 % průměrné mzdy pro ten samý rok (zaokrouhluje se na celé desetikoruny nahoru) a má jít nakonec jen o částku 270 Kč. Protože letos je základní výměra 4900 Kč, v příštím roce dosáhne částky 5170 Kč.
Vláda nakonec na svém posledním zasedání ale rozhodla, že nad rámec zákonné valorizace vzroste i zásluhová složka penze, tedy procentní výměra, jejíž výše se odvíjí se od výše příjmů v jednotlivých započítávaných letech. Ta se zvýší o 0,2 %, což u průměrného starobního důchodu představuje částku 34 Kč. Po valorizaci by tak měla průměrná penze vzrůst o 304 Kč a dostat na 22 196 Kč.
Debata o penězích navíc pro důchodce není o žádném dárečku. Při samotné valorizaci by průměrný důchod vzrostl přibližně o 1,4 %. Přesto očekáváme, že poměr průměrného důchodu k průměrné hrubé mzdě v roce 2027 klesne z 41,9 na 40,2 %. Považuji za legitimní na tento vývoj reagovat. Proto jsme se v koalici dohodli, že důchodci obdrží jednorázově 2000 Kč navíc, vysvětlil ministr práce Aleš Juchelka s tím, že celkový dopad valorizace na státní rozpočet, který bude příští rok i tak v rekordním deficitu, se vyšplhá na 10,3 mld. Kč (růst základní výměry – přibližně 9,2 miliardy korun, zvýšení procentních výměr nad zákonný vzorec – 1,1 mld. Kč). Částka však neobsahuje jednorázový příspěvek pro každého důchodce ve výši 2000 Kč.
Vláda schválila schodek rozpočtu blížící se k 400 miliardám! Jenom na úrocích zaplatíme 130 miliard v roce 2027, upozornil na síti X Ivan Bartoš z Pirátské strany a poukázal na to, že jednorázový příspěvek důchodcům ve výši 2000 Kč znamená prohloubení deficitu rozpočtu o dalších asi 6 mld. Kč.
MPSV navrhuje také zvýšení příplatků k důchodu, zejména pro účastníky odboje za druhé světové války, některým jejich pozůstalým a osobám postiženým křivdami komunistického režimu. Ty se zvýší stejně jako procentní výměra důchodů, tedy o 0,2 %, což má přijít rozpočet asi na 4 mil. Kč.
Vláda včera schválila i to, že bude stát hospodařit s plánovaným deficitem ve výši 386 mld. Kč. Tato částka je druhá nejvyšší v historii českého státu. Vyšší byl schodek už jen během pandemie v roce 2021 (4197 mld. Kč, opět za vlády v čele s Andrejem Babišem).