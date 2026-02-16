Vklady skrze sdílenou síť bankomatů už umí i UniCredit Bank

Vedle rozšíření vkladové bankomatové sítě se mění také limit pro výši vkladu. Klienti Komerční banky už navíc nemusí k vkládání hotovosti využívat jen plastovou kartu.
První sdílené bankomaty pro výběr v hotovosti představila Komerční banka a MONETA Money Bank už v roce 2022. Později se zapojila také Air Bank a UniCredit Bank. V roce 2024 pak Komerčka, MONETA a Air Bank otevřely možnost skrze sdílenou bankomatovou síť hotovost také vkládat.
Nyní se k vkládání hotovosti připojila i UniCredit Bank, díky čemuž mají klienti zmíněných bank k dispozici téměř 1000 vkladových bankomatů. Využívat je mohou za stejných podmínek jako bankomaty své vlastní banky.
Podle bankovních dat je o vklady zájem – jen v lednu realizovali klienti Komerční banky, MONETA Money Bank a Air Bank více než 155 000 sdílených vkladů v celkovém objemu atakujícím 2 mld. Kč.
Využíváte vkladomaty?
Vedle rozšiřování samotné sítě se banky soustředí také na postupnou standardizaci služby. V rámci spolupráce se proto všechny čtyři zapojené banky dohodly na sjednocení maximální výše jednoho vkladu: z 300 000 Kč na 350 000 Kč.
Další změna se pak týká pouze klientů Komerční banky, kteří nově mohou v rámci sdílené bankomatové sítě provádět vklady i pomocí platební karty uložené v mobilním telefonu nebo chytrých hodinkách. Klienti MONETY a Air Bank tuto možnost mohli využívat již dříve.
Loni v červnu spuštění služby, díky které jde vložit hotovost i přes bankomat jiné banky, oznámila další trojice bank: Česká spořitelna, ČSOB a Raiffeisenbank. Jejich řešení ovšem není postavené na sdílení bankomatové sítě jako takové, díky spolupráci s karetními společnostmi Mastercard a Visa se peníze na účet připisují skrze kartu. Výsledek je ovšem stejný – tedy hotovost připsaná na váš účet.