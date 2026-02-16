Měšec.cz  »  Vklady skrze sdílenou síť bankomatů už umí i UniCredit Bank

Vklady skrze sdílenou síť bankomatů už umí i UniCredit Bank

Monika Veselíková
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Vkládání karty do bankomatu Autor: Depositphotos
Vkládání karty do bankomatu

Vedle rozšíření vkladové bankomatové sítě se mění také limit pro výši vkladu.  Klienti Komerční banky už navíc nemusí k vkládání hotovosti využívat jen plastovou kartu.

První sdílené bankomaty pro výběr v hotovosti představila Komerční banka a MONETA Money Bank už v roce 2022. Později se zapojila také Air Bank a UniCredit Bank. V roce 2024 pak Komerčka, MONETA a Air Bank otevřely možnost skrze sdílenou bankomatovou síť hotovost také vkládat. 

Nyní se k vkládání hotovosti připojila i UniCredit Bank, díky čemuž mají klienti zmíněných bank k dispozici téměř 1000 vkladových bankomatů. Využívat je mohou za stejných podmínek jako bankomaty své vlastní banky. 

Podle bankovních dat je o vklady zájem – jen v lednu realizovali klienti Komerční banky, MONETA Money Bank a Air Bank více než 155 000 sdílených vkladů v celkovém objemu atakujícím 2 mld. Kč.

Využíváte vkladomaty?

Zobraz výsledek

Vedle rozšiřování samotné sítě se banky soustředí také na postupnou standardizaci služby. V rámci spolupráce se proto všechny čtyři zapojené banky dohodly na sjednocení maximální výše jednoho vkladu: z 300 000 Kč na 350 000 Kč.

Fio banka zvýšila limit pro vklad hotovosti přes bankomaty. Kolik povolí ostatní banky? Přečtěte si také:

Fio banka zvýšila limit pro vklad hotovosti přes bankomaty. Kolik povolí ostatní banky?

Další změna se pak týká pouze klientů Komerční banky, kteří nově mohou v rámci sdílené bankomatové sítě provádět vklady i pomocí platební karty uložené v mobilním telefonu nebo chytrých hodinkách. Klienti MONETY a Air Bank tuto možnost mohli využívat již dříve.

Loni v červnu spuštění služby, díky které jde vložit hotovost i přes bankomat jiné banky, oznámila další trojice bank: Česká spořitelna, ČSOB a Raiffeisenbank.  Jejich řešení ovšem není postavené na sdílení bankomatové sítě jako takové, díky spolupráci s karetními společnostmi Mastercard a Visa se peníze na účet připisují skrze kartu. Výsledek je ovšem stejný – tedy hotovost připsaná na váš účet. 

Tři banky spouští vklad na kartu. Společně nabídnou tisícovku vkladomatů Přečtěte si také:

Tři banky spouští vklad na kartu. Společně nabídnou tisícovku vkladomatů

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Monika Veselíková

Monika Veselíková

Autorka je redaktorkou serveru Měšec.cz.

Témata:

Kvíz týdne

Ztraceni v rozpočtu? Pomůžeme vám vyznat se v pojmech
1/11 otázek
Spustit kvíz

Dále u nás najdete

Hackeři útočí přes e-mail, prahnou po přihlašovacích údajích

Itálie má dvě pasti, které už se těší na řidiče mířící na olympiádu

Šílené ceny pamětí zdražují i oblíbené Raspberry Pi

Česká jablka jsou plná pesticidů, ukázal test. Ovocnáři se bouří

Konec soukromí jak ho známe?

Samsung Care+ v Česku nabídne opravy bez omezení

Tuzemské firmy se chrání obstojně, rizikově se chovají lidé

Drony ve Stockholmu budou zachraňovat životy

OSVČ senioři letos v přehledech uplatní slevu na pojistném

Apple opravil bezpečnostní chybu, která byla v iOS od verze 1.0

Problémy s lymfou trápí spíš ženy, projevuje se otoky

Jak porodnice pomáhají, když dítě zemře?

Začínající podnikatel: Vedlejší podnikání

Na dotace na zateplení zapomeňte. Nová vláda vykleští NZÚ

Začínající podnikatel: Základní pojmy z účetnictví

Drahé RAM máme i kvůli krachu posledního výrobce v Evropě

Seriál IT Crowd oslavil dvacáté narozeniny

Investice do zbrojení: Tři experti radí tipy, co by se mohly vyplatit

Počet OSVČ opět vzrostl, podniká nejvíce lidí v historii

Digitální squatting je na vzestupu, podvodníci cílí na velké značky

Nejžádanější na měšec.cz

Chcete nakoupit bitcoin? Využijte naši novou směnárnu!
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).