VitraCash zatím konkurencí pro Curve není. Projekt se mění, karty jsou už zablokované

Autor: VitraCash Ltd

Britský startup VitraCash, který byl vyzyvatelem podobně fungující Curve, odkládá své spuštění v plném režimu. Vyplývá to informací, které byly zaslány uživatelům startupu.

Vydavatel karty, britská společnost Monavate, totiž jednotlivé uživatele až koncem září 2022 (!) informala, že jejich platební karty jsou nefunkční z důvodů blokace ze strany VitraCash.

Na dotaz Měšce, zda projekt VitraCash končí, reagoval spoluzakladatel a výkonný ředitel Koray Koska: Projekt neuzavíráme, ale výrazně ho restrukturalizujeme, zejména interně. To zahrnuje i ukončení spolupráce s několika našimi dodavateli, kterých se týká tato zpráva. V tuto chvíli nemám žádné další informace, které bych mohl veřejně sdělit.

Koncem září došlo ke zrušení blogu VitraCash a zároveň komunitních příspěvků. Koray Koska se v posledním z nich alespoň pokusil uklidnit investory:

Vzhledem k tomu, že jsme zahlceni žádostmi o podporu, se naše vztahy s investory od nynějška omezí na povinnou čtvrtletní aktualizaci, která bude rozesílána prostřednictvím CrowdCube, spíše než na zapojení vás všech do každodenního provozu. Chápu, že to pro mnohé z vás musí být frustrující, ale mohu jen zopakovat, že prostě nemáme kapacitu soustředit se na zapojování investorů do našeho provozu a režie, kterou jsme kvůli tomu měli, byla bohužel příliš velká.