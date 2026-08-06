Visa zdvojnásobí dary na Donio až do tisícovky. Rozdělí dva miliony korun

Příspěvky na Donio zaplacenou kartou Visa přes službu Click to Pay nyní kartová společnost dorovná až do výše 1000 Kč. Akce skončí po vyčerpání 2 mil. Kč.
Společnost Visa rozdělí mezi dobročinné sbírky na platformě Donio až dva miliony korun. Každému, kdo přispěje kartou Visa prostřednictvím platební metody Click to Pay, dorovná jeho dar až do výše 1000 korun na jednu sbírku.
Navýšení příspěvku se po ověření připíše do sedmi dnů od platby. O doplatek nemusíte zvlášť žádat, postará se o něj Donio ve spolupráci se společností Visa. Kampaň potrvá do vyčerpání celkové částky dvou milionů korun.
Platební metoda Click to Pay, za kterou spolu se společností Visa stojí také Mastercard, umožňuje platit na internetu bez opakovaného zadávání údajů z platební karty, vytváření nového účtu nebo dalšího hesla. Při platbě potvrdíte svou totožnost a vybere některou z uložených karet.
Lidé dnes očekávají, že online platba bude stejně rychlá a jednoduchá jako přiložení karty nebo telefonu u pokladny. Click to Pay přesně tuto zkušenost přináší i při online nákupech a nově také při darování na Donio. Naším cílem je odstranit zbytečné překážky při placení a společně s Donio motivovat co nejvíce lidí k pomoci, řekl Petr Polák, country manager Visa pro Českou republiku.