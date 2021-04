Visa začala používat digitální měnu USD Coin, pilotní verzi zkouší přes Crypto.com

Visa poslední rok opět zapracovala na integraci digitální měny do své platební infrastruktury a dalším výsledkem je, že začala používat USD Coin (USDC) pro zúčtování transakcí Visa prostřednictvím jednoho z nejčastěji využívaných open-source blockchainů – Ethereum (ETH).

Pilotní verzi Visa spustila přes partnerskou krypto platformu Crypto.com. V průběhu letošního roku umožní platit USDC i dalším partnerům.

USD Coin (USDC) je stablecoin krytý americkým dolarem.

Podpora digitálních měn jako nového typu platební měny je nedílnou součástí strategie Visa, jak v rámci své sítě i mimo ni posílit všechny formy pohybu peněz. Visa se proto soustředí na to, jak zvýšit bezpečnost kryptoměn a jejich využitelnost v oblasti plateb.

Nejde přitom o první integraci digitální měny do platebního systému Visy. Už dříve spustila pilotní projekt, který umožnil společnosti Crypto.com posílat USDC do Visa, aby vyrovnala část svých závazků vůči kartovému programu Visa pro Crypto.com. Projekt připravila ve spolupráci s exkluzivním partnerem Anchorage, což je první federálně pronajatá banka s digitálními aktivy. (Více o Crypto.com a recenze její karty Visa).

Běžný platební proces Visa funguje tak, že partneři účtují v tradičních měnách, což může být pro firmy podnikající v digitálních měnách obtížné a nákladné. Možnost platit USDC tak podle Visy může v konečném důsledku pomoci Crypto.com a dalším krypto společnostem vyhodnocovat nové obchodní modely bez nutnosti platit zákonnou měnou.