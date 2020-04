 »   »  Visa v některých státech navýší limit pro bezkontaktní platby, Česko mezi ně nepatří

Lenka Kašparová

Společnost Visa v některých zemích v souvislosti s epidemií koronaviru navyšuje limity pro bezkontaktní platby. Turecko už oznámilo, že zvýší současný bezkontaktní limit ze 120 lir a PIN tak bude nutné zadávat až u plateb přesahujících 250 lir. V Polsku se nynější limit bezkontaktních plateb zvýšil na 100 zlotých a v Řecku, Irsku a na Maltě je PIN nově potřeba zadávat až při transakcích od 50 eur. O navýšení limitu bezkontaktních plateb jedná i řada dalších zemí.

Jak uvedla ČTK české banky o navýšení limitu pro bezkontaktní platby, který je v současnosti 500 korun, zatím neuvažují. Banky o to požádaly přepravní společnosti, které navrhovaly navýšení na 1500 až 2000 korun. Jde totiž o nejčastější výši plateb účtovaných na dobírku. Zvýšením limitu pro bezkontaktní platby, by lidé nemuseli zdávat PIN a omezil by se tak přímý kontakt zákazníků s kurýry.

Banky však o tomto kroku zatím neuvažují, protože by muselo dojít ke změně systému a nastavení software na všech terminálech, což by si v praxi vyžádalo několika týdnů, ne-li měsíců. Současně by prý muselo dojít k převydání všech platebních karet. Dalším důvodem je to, že v případě ztráty či odcizení karty by vzrostlo riziko odcizení větší sumy peněz.