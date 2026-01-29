Měšec.cz  »  Visa: Češi v zimě mění pravidla. Vyžadují platební karty na horách a začínají používat AI při plánování dovolené

Visa: Češi v zimě mění pravidla. Vyžadují platební karty na horách a začínají používat AI při plánování dovolené

Dalibor Z. Chvátal
Dnes
Visa Autor: Jan Vaca
Ilustrační snímek

S příchodem zimní sezóny Češi opět vyhledávají nejen zimní sporty, ale i dovolenou v tuzemsku a v zahraničí. Podle nedávného výzkumu Visa, který probíhal mezi prosincem 2025 a lednem 2026, se zájem o zimní sporty mezi Čechy pohybuje na úrovni 50 %. Výsledky průzkumu prezentovali v Praze 28. 1. 2026 na tiskové konferenci Petr Polák regionální manager společnosti Visa pro Českou republiku a Roman Přeučil, expert Raiffeisenbank na platební chování klientů.

Zima baví hlavně mladé. Nejoblíbenější je bruslení a lyžování. A hokej

Největší zájem o zimní aktivity je mezi mladými dospělými ve věku 18 až 29 let, kdy o zimní sporty projevuje zájem až 68 % respondentů.

Nejvíce Čechů se v posledních 5 letech věnovalo bruslení na ledě (39 %), následováno sjezdovým lyžováním (34 %) a běžkováním (21 %). Tato preference se nemění ani při plánování zimní dovolené, kdy téměř polovina Čechů (48 %) plánuje na zimní dovolené lyžování. K dalším oblíbeným aktivitám patří bruslení (27 %) a snowboarding (21 %), přičemž 18 % respondentů plánuje hrát zimní hokej.

Odpověď v průzkumu „hrát zimní hokej“ překvapila i samotnou Visu a podle Poláka je buď Česko národem hokejistů, nebo spíše, že špatně pochopili otázku a respondenti měli na mysli asi sledování hraní hokeje.

Zimní relax a welness

Češi však nezůstávají pouze u sportu – pro mnoho z nich je zimní dovolená příležitostí k relaxaci a wellnessu. Většina z nich (50 %) na horách hledá především relaxační aktivity, jako jsou wellness a spa, a 43 % si cení aktivit přímo na svazích.

Plány na zimní dovolenou: 73 % Čechů zůstává doma

Pokud jde o destinace pro zimní dovolenou, 73 % Čechů plánuje trávit svůj zimní čas v Česku, přičemž 27 % se vydá do zahraničí. Nejčastějšími zahraničními destinacemi jsou Rakousko (9 %), Itálie (7 %) a Slovensko (4 %). 

Češi, kteří volí tuzemské destinace, se zaměřují především na pohodlí, blízkost a snadnou dostupnost, zatímco ti, kteří míří do zahraničí, hledají kvalitní resorty (50 %) a dobrou dostupnost (43 %).

V zimě se utrácí víc než v létě

Průměrná utracená částka je v Rakousku vyšší o 61 %, v Itálii pak o 42 %

Výběry z bankomatů jsou na ústupu

O jarních prázdninách tvořily výběry v obou zemích 8 % všech transakcí.

  • V zimě čeští klienti nejvíce utrácí v Rakousku.
  • Na přelomu roku se na druhé místo dostává Polsko.
  • O jarních prázdninách pak co do objemu transakcí Polsko přeskočí Itálie.
  • Mezi první 4 země v objemu výběrů z ATM se dostalo Thajsko.

Nákupy a půjčování zimního vybavení: Růst digitálních plateb

V oblasti zimního vybavení se Češi stále častěji uchylují k nákupům. V posledním roce si 67 % Čechů pořídilo zimní vybavení, přičemž nejvíce se nakupovalo oblečení (46 %), obuv (29 %) a doplňky (24 %). Ačkoli většina Čechů preferuje nákup, 38 % se rozhodlo pro půjčení vybavení, přičemž 22 % si vypůjčilo lyže nebo snowboard.

Neberete karty? Jdeme jinam

S rostoucím využíváním digitálních plateb se mění i způsob, jakým Češi nakupují. Devět z deseti Čechů (86 %) preferuje platby kartou nebo mobilními peněženkami. Tento trend roste zejména v zimních destinacích, kde je pro lyžaře a snowboardisty pohodlí při platbě zásadním rozhodujícím prvkem.

Zákazníci, kteří nemají možnost platit kartou nebo mobilní peněženkou, často reagují tím, že utratí méně (18 %), přejdou k jinému prodejci (19 %) nebo se do podniku nevrátí (12 %).

Na tiskové konferenci zazněla zajímavost, kdy v rakouském pohraničí stoupla akceptace platebních karet. Důvodem však nejspíše nebyl zájem domácího trhu v Rakousku, nýbrž právě Češi, kteří patří mezi evropskou technologickou špičku v oblasti používání platebních karet a digitálních peněženek.

Mezi oblíbenými zimními destinacemi se nachází také Polsko, kam Češi často jezdí nakupovat vánoční dárky a kde nejsou žádné zásadní problémy s akceptací karet.

Umělá inteligence je novým trendem při plánování zimních dovolených

Umělá inteligence se rychle stává běžnou součástí českého spotřebitelského chování. Podle výsledků výzkumu využilo 18 % Čechů při nákupu zimního vybavení nebo zážitků nástroje AI. Tento trend potvrzuje i rostoucí otevřenost českých spotřebitelů k používání AI při plánování zimní dovolené.

Až 40 % respondentů by v budoucnu zvážilo využití umělé inteligence pro plánování dovolené nebo nákup vybavení, přičemž 37 % by ji využilo pro zapůjčení vybavení.

Hlavními důvody pro využívání AI jsou úspora času (70 %) a inspirace pro nové nápady (58 %). Naopak mezi nejčastějšími důvody, proč AI nevyužívat, jsou obavy o soukromí a bezpečnost (48 %) a sběr osobních dat (32 %).

Zimní olympiáda jako motivace pro aktivitu

Podle studie Visa, která se zaměřila na dopad zimních olympijských her, až 27 % Čechů uvedlo, že je ZOH inspirují mnohé k účasti na zimních sportech. Očekává se, že zimní olympiáda 2026 v Miláně a Cortině povzbudí nejen zvýšený zájem o zimní sporty, ale také o sledování těchto sportů. Radost z toho bude mít mj, sportovní průmysl, který tím získá růstový impulz.

Bezhotovostní platby a mobilní peněženky se staly preferovanou metodou platby, a to i v zimních střediscích, kde zajišťují pohodlí pro turisty. Technologie jako umělá inteligence se stále častěji objevují při výběru zimního vybavení a organizování zážitků, což naznačuje, že technologie budou i nadále hrát klíčovou roli při rozvoji zimní turistiky.

Autor aktuality

Dalibor Z. Chvátal

Dalibor Z. Chvátal

Autor se věnuje publikační činnosti v oblasti osobních financí. Specializuje se na finanční produkty, spotřebitelská témata a osobní silniční dopravu.

Témata:

