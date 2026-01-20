Měšec.cz  »  Více peněz a více volna. Komerční banka zvýší mzdy a dá svým lidem 32 dní volna

Více peněz a více volna. Komerční banka zvýší mzdy a dá svým lidem 32 dní volna

Gabriela Hájková
Dnes
Dovolená v exotice Autor: Depositphotos

Komerční banka navyšuje svým zaměstnancům mzdy a přidá jim další dny volna. Vyplývá to ze zprávy banky, která od dubna navýší celkové prostředky na základní mzdy o 3 %. 

Navyšování mezd bude individuální a bude závislé na výkonu každého zaměstnance. Dotkne se minimálně poloviny zaměstnanců. Z těchto prostředků podpoříme také interní mobilitu v rámci skupiny Komerční banky a budeme pokračovat v podpoře rovného odměňování mužů a žen na stejných pozicích, informoval Ctirad Lolek, výkonný ředitel lidských zdrojů Komerční banky.

Kromě toho banka také svým lidem nad rámec klasické dovolené přidá nárok na další dny volna. Zaměstnanci, kteří v rámci skupiny Komerční banky pracují nepřetržitě 5 let a více, mají v letošním roce nově 32 dní volna. Skládají se z 25 dnů dovolené, 1 narozeninového dne, 1 dobrovolnického dne a 5 „dnů pro sebe“. Zaměstnanci, kteří mají v bance odpracováno méně než 5 let v kuse, čerpají 3 „dny pro sebe“, vysvětlil Lolek. 

Nárok na další dny volna podle něj mají rodiče – samoživitelé a těhotné ženy (4 dny) a zaměstnanci se zdravotním znevýhodněním (5 dní). 

Banka vylepší i další benefity. Navyšuje např. stravenkový paušál na 128,90 Kč denně a posiluje podporu zaměstnanců v těžkých životních situacích. 

Hodnota stravenky, která je daňově nejvýhodnější, se příští rok zvýší. Většina zaměstnanců ji ale nedostane Přečtěte si také:

Hodnota stravenky, která je daňově nejvýhodnější, se příští rok zvýší. Většina zaměstnanců ji ale nedostane

Dlouhodobě nemocní mohou získat podporu až do výše 48 000 Kč měsíčně po dobu až 12 měsíců. Zaměstnanci, kteří se ocitnou ve složité životní situaci, mohou dosáhnout na sociální pomoc ve výši až 48 000 Kč po dobu až 6 měsíců, vyjmenoval na závěr Lolek. 

Témata:

