Více než 4% domácností a malých firem mají ještě ceny energií zafixované nad cenovými stropy

Autor: Yello

Ještě minimálně 4 % domácností a podnikatelů-malooděratelů mají ceny plynu nebo elektřiny zafixované ve smlouvě nad cenovými stropy. Vyplývá to z průzkumu, který provedl Energetický regulační úřad (ERÚ). Jedná se o smlouvy, které jsou zafixovány na dobu určitou. Ke konci prosince však cenový strop stanovený vloni vládou definitivně skončí a ti, kdo se se svým dodavatelem včas nedomluví na úpravě, budou nuceni platit tyto vysoké ceny.





ERÚ nyní nabádá zákazníky energetických společností, aby v případě, že nemají úpravu ceny vyřešenou, sami své dodavatele kontaktovali a pořádali je o novou smlouvu.





Alespoň některé smlouvy s cenami elektřiny nebo plynu zafixovanými nad současnými cenovými stropy, jejichž platnost přesahuje období zastropování, má ve svém portfoliu většina z dotázaných dodavatelů. Celkově se jedná o 367 tisíc odběrných míst, tedy o 4,2 % z celkového počtu 8,94 mil. odběrných míst v České republice, uvádí v tiskové zprávě ERÚ.

Podle regulátora už většina dodavatelů oslovila nebo v dohledné době plánuje oslovit své zákazníky, kteří mají ceny zafixované nad cenovými stropy, s nižší nabídkou.

Zde je však třeba apelovat také na spotřebitele, aby na nabídky dodavatelů, které jsou zpravidla časově omezené, včas zareagovali. Jedná se totiž o změny smluvních podmínek, které musí zákazník aktivně odsouhlasit. Z dosavadních zkušeností dodavatelů přitom vyplývá, že někteří zákazníci na nabídky nereagují, buď vyčkávají nebo jsou nekontaktní, upozorňuje předseda Rady ERÚ Stanislav Trávníček.

O snižování cen, tedy o úpravě fixovaných smluv, na rok 2024 neuvažuje jen malá část dodavatelů, celkem se jedná maximálně o 10 tisíc odběrných míst. Někteří se obávají, že by tím porušili povinnost jednat s péčí řádného hospodáře. Jiným v tom údajně brání smlouvy se zprostředkovateli, které jim zakazují oslovit zákazníky napřímo. Překážkou jsou v několika případech i podmínky soutěží (pořádaných např. v rámci burzy), kde dodavatelé vysoutěžili dané kontrakty.

Specifickou skupinu (přes 50 tisíc odběrných míst) tvoří pro úřadu dodavatelé, kteří v době konání průzkumu, který se konal v září září 2023, stále vyčkávali, zda a v jaké podobě vláda přistoupí k dalšímu zastropování cen energie pro nadcházející rok. Teprve poté se chystali oslovit klienty, kterým by mohla kvůli vysokým fixacím skokově vzrůst cena na přelomu roku.

Spotřebitelům, kteří mají cenu zafixovanou nad cenovými stropy a dodavatel je dosud nekontaktoval, jednoznačně doporučujeme, aby se na něj obrátili sami, a to co nejdříve. Díky aktivnímu přístupu mohou získat nižší cenu u současného dodavatele, nebo přejít včas k dodavateli novému, i kdyby to mělo znamenat, že za předčasné ukončení smlouvy zaplatí sankci, říká Markéta Zemanová, členka Rady ERÚ, a dodává, že rozdíly v nabízených cenách jsou nyní tak výrazné, že sankci v některých případech vynahradí. Potřeba je ale dobře počítat a jednat, uzavírá Zemanová.

Na druhou stranu začíná být nyní z cen energií překvapená jiná skupina domácností – těch, které měly zafixované ceny z doby před prudkým růstem cen. Nejlepší podmínky měli doposud lidé, kteří podepsali novou smlouvu v době před listopadem 2021. V současné době – i poté, co ceny energií výrazně klesly, jsou ceny stále výše než v prvních třech čtvrtletích roku 2021.