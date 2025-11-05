Měšec.cz  »  Více dálnic, vyšší ceny. Za dálniční známky si od příštího roku připlatíme

Více dálnic, vyšší ceny. Za dálniční známky si od příštího roku připlatíme

Monika Veselíková
5. 11. 2025
přidejte názor

Sdílet

Dálnice, silnice, doprava Autor: Dalibor Z. Chvátal
Dálnice D1 v 18:30 hodin. Most z ulice Janovská v Ostravě. Ilustrační foto. (9. srpna 2020, Microsoft Lumia 950 XL)

Ministerstvo dopravy dnes oznámilo zvýšení cen dálničních známek. Důvodem je meziroční nárůst počtu dálnic i spotřebitelských cen.

Cena dálniční známky se od letoška určuje na základě růstu inflace k červnu předchozího roku v kombinaci s meziročním nárůstem délky dálniční sítě k témuž datu.  Obě hodnoty se sečtou a výsledné procento se aplikuje na cenu roční známky z předchozího roku. Od ceny roční dálniční známky se pak odvozuje také cena známek měsíčních, desetidenních i jednodenních.

Od 1. ledna 2026 tak vzrostou ceny za dálniční známky následovně:

  • roční na 2570 Kč,
  • měsíční na 480 Kč,
  • 10denní na 300 Kč,
  • denní na 230 Kč.

I v roce 2026 pak bude platit sleva pro nízkoemisní vozidla: poloviční sleva pro CNG a LNG, čtvrtinová pro plug-in hybridy (CO₂ max 50 g/km). Bez poplatku mohou po dálnicích jezdit vozidla s pohonem na elektřinu – pro vozidla registrovaná v Česku je osvobození automatické, auta registrovaná v zahraničí o něj musí požádat.

Ceník elektronických dálničních známek pro rok 2026.

Ceník elektronických dálničních známek pro rok 2026.

Autor: Ministerstvo dopravy

Všechny peníze z dálničních známek jdou zpět do výstavby a údržby dálnic a slouží tedy těm, kteří je platí. Po zvýšení cen známek se očekává o 1 mld. Kč vyšší výnos pro rok 2026, což znamená zhruba 9 mld. Kč na stavbu a údržbu dalších kilometrů dálnic, uvedlo dále Ministerstvo dopravy v tiskové zprávě.

Seriál: Změny a novinky v roce 2026
Přečtěte si všechny díly seriálu Změny a novinky v roce 2026 nebo sledujte jeho RSS
Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Monika Veselíková

Monika Veselíková

Autorka je redaktorkou serveru Měšec.cz.

Témata:

Kvíz týdne

Falešné slevy, obcházení pravidel. Poznáte, když vás e-shop tahá za nos?
1/10 otázek
Spustit kvíz

Nejžádanější

Aktuální kurzovní lístek - dne 6. 11. 2025

Dále u nás najdete

Podzimní Computertrends 11/2025 právě vyšel. Co tam najdete?

Konecta a CrewAI spojují síly, aby přinesly revoluci v AI

Slovensko zavádí rychlost na chodníku

Zdravotní a sociální pojištění 2026 u OSVČ: Opět výrazný růst záloh

Důchody 2026: Jak vypočítat, o kolik vám vzroste penze?

Spadl z posedu a šlo mu o život. Zachránila ho přímá masáž srdce

Když velkoobchodní e-shop překonává běžné portály

Poznejte česká města podle leteckých fotek

OSVČ a superdávka: Co je pro ně příjmem?

Vyzkoušejte recept na hraběnčiny řezy s jablky a ořechy

Prostatu lze zmenšit šetrně laserem, někdy i na pojišťovnu

Doplňky z lékárny vám dlouhý život nezajistí, říkají lékaři

Než si dáte čokoládu, pořádně si vyčistěte zuby

Zkontrolovali jsme, jak řetězce uvádějí složení pečiva

Mapa AI se překresluje, AWS a OpenAI uzavírají alianci

Jaký je Ice Warp﻿, český konkurent MS Office﻿ a Google Workspace﻿?

Vítězové posledního kola soutěže IT produkt roku 2025 jsou tady

Prusa má novou větší 3D tiskárnu a umí tisknout silikon

Amazon vs Perplexity – když za vás nakupuje AI

Co se stárnoucími rodiči a příbuznými?

Nejžádanější na měšec.cz

Chcete nakoupit bitcoin? Využijte naši novou směnárnu!
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).