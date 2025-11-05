Měšec.cz  »  Více dálnic, vyšší ceny. Za dálniční známky si od příštího roku připlatíme

Více dálnic, vyšší ceny. Za dálniční známky si od příštího roku připlatíme

Monika Veselíková
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Dálnice, silnice, doprava Autor: Dalibor Z. Chvátal
Dálnice D1 v 18:30 hodin. Most z ulice Janovská v Ostravě. Ilustrační foto. (9. srpna 2020, Microsoft Lumia 950 XL)

Ministerstvo dopravy dnes oznámilo zvýšení cen dálničních známek. Důvodem je meziroční nárůst počtu dálnic i spotřebitelských cen.

Cena dálniční známky se od letoška určuje na základě růstu inflace k červnu předchozího roku v kombinaci s meziročním nárůstem délky dálniční sítě k témuž datu.  Obě hodnoty se sečtou a výsledné procento se aplikuje na cenu roční známky z předchozího roku. Od ceny roční dálniční známky se pak odvozuje také cena známek měsíčních, desetidenních i jednodenních.

Od 1. ledna 2026 tak vzrostou ceny za dálniční známky následovně:

  • roční na 2570 Kč,
  • měsíční na 480 Kč,
  • 10denní na 300 Kč,
  • denní na 230 Kč.

I v roce 2026 pak bude platit sleva pro nízkoemisní vozidla: poloviční sleva pro CNG a LNG, čtvrtinová pro plug-in hybridy (CO₂ max 50 g/km). Bez poplatku mohou po dálnicích jezdit vozidla s pohonem na elektřinu – pro vozidla registrovaná v Česku je osvobození automatické, auta registrovaná v zahraničí o něj musí požádat.

Ceník elektronických dálničních známek pro rok 2026.

Ceník elektronických dálničních známek pro rok 2026.

Autor: Ministerstvo dopravy

Všechny peníze z dálničních známek jdou zpět do výstavby a údržby dálnic a slouží tedy těm, kteří je platí. Po zvýšení cen známek se očekává o 1 mld. Kč vyšší výnos pro rok 2026, což znamená zhruba 9 mld. Kč na stavbu a údržbu dalších kilometrů dálnic, uvedlo dále Ministerstvo dopravy v tiskové zprávě.

Seriál: Změny a novinky v roce 2026
Přečtěte si všechny díly seriálu Změny a novinky v roce 2026 nebo sledujte jeho RSS
Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Monika Veselíková

Monika Veselíková

Autorka je redaktorkou serveru Měšec.cz.

Témata:

Kvíz týdne

Falešné slevy, obcházení pravidel. Poznáte, když vás e-shop tahá za nos?
1/10 otázek
Spustit kvíz

Nejžádanější

Aktuální kurzovní lístek - dne 5. 11. 2025

Dále u nás najdete

Roboti už jdou, už tady jsou…

Máte záložní plán, pokud byste chtěli odjet z ČR?

Cloud není žádný freestyle, říká Jan Knyttl ze SoftwareOne

Švarcsystém 2.0: Na co si dát pozor a co se chystá?

Když velkoobchodní e-shop překonává běžné portály

Badyán, hřebíček nebo skořice: Poznejte koření podle fotek

Screening aorty už zachránil nejméně deset životů

OSVČ a superdávka: Co je pro ně příjmem?

Iridium chce změnit svět GPS – vyvíjí bezpečnostní čip

Část praktiků neočkuje. Co mohou pacienti dělat?

Konec zlatých časů. Růst mezd se zastavil, ale nároky rostou

Nový model ochrany dat: odpovídá na poptávku po odolnosti

Nová vláda a povolenky: Zastavit, omezit, nebo platit pokuty?

Trápí vás kybernetický zákon? Víme, kde najdete pomoc

Globus bude od příštího roku rozvážet i velké nákupy

Slovensko zavádí rychlost na chodníku

Nanoroboti z Ostravy mají letět do vesmíru

Prusa má novou větší 3D tiskárnu a umí tisknout silikon

NVIDIA začala v ČR prodávat unikátní minipočítač

Babišova vláda plánuje návrat EET, dýška bez odvodů a nižší daně

Nejžádanější na měšec.cz

Chcete nakoupit bitcoin? Využijte naši novou směnárnu!
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).