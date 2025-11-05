Více dálnic, vyšší ceny. Za dálniční známky si od příštího roku připlatíme

Ministerstvo dopravy dnes oznámilo zvýšení cen dálničních známek. Důvodem je meziroční nárůst počtu dálnic i spotřebitelských cen.
Cena dálniční známky se od letoška určuje na základě růstu inflace k červnu předchozího roku v kombinaci s meziročním nárůstem délky dálniční sítě k témuž datu. Obě hodnoty se sečtou a výsledné procento se aplikuje na cenu roční známky z předchozího roku. Od ceny roční dálniční známky se pak odvozuje také cena známek měsíčních, desetidenních i jednodenních.
Od 1. ledna 2026 tak vzrostou ceny za dálniční známky následovně:
- roční na 2570 Kč,
- měsíční na 480 Kč,
- 10denní na 300 Kč,
- denní na 230 Kč.
I v roce 2026 pak bude platit sleva pro nízkoemisní vozidla: poloviční sleva pro CNG a LNG, čtvrtinová pro plug-in hybridy (CO₂ max 50 g/km). Bez poplatku mohou po dálnicích jezdit vozidla s pohonem na elektřinu – pro vozidla registrovaná v Česku je osvobození automatické, auta registrovaná v zahraničí o něj musí požádat.
Všechny peníze z dálničních známek jdou zpět do výstavby a údržby dálnic a slouží tedy těm, kteří je platí. Po zvýšení cen známek se očekává o 1 mld. Kč vyšší výnos pro rok 2026, což znamená zhruba 9 mld. Kč na stavbu a údržbu dalších kilometrů dálnic, uvedlo dále Ministerstvo dopravy v tiskové zprávě.