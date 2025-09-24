Víc než platební prsten. Novinka od mBank kromě placení pohlídá fyzičku a zdravotní stav

mBank představila ve spolupráci se společnostmi Mastercard a Niceboy nový platební prsten Niceboy One Ultra. Jde o chytrý prsten, který kromě bezkontaktního placení také umí sledovat sportovních a zdravotních údaje.
Konkrétně prsten sleduje osm zdravotních ukazatelů: srdeční tep, okysličení krve, krevní tlak, spánek, tělesnou teplotu, kroky, kalorie i stres a podporuje více než 150 typů sportovních aktivit.
Prsten je vyroben z vysoce odolné keramiky, měl by zvládnout nárazy i vodu a je k dispozici v broušené černé barvě. Na jedno nabití vydrží nejvýše sedm dní, platební funkce však zůstává aktivní i po vybití. Prsten se nabíjí přes speciální box, který je součástí balení.
Chceme vytvářet řešení, která zjednodušují každodenní život a zároveň dobře vypadají. Niceboy One Ultra je v tomto směru revolucí, která posouvá hranice smart gadgetů. Prsten jsme navrhli jako každodenního pomocníka pro lidi, kteří chtějí žít vědoměji, zdravěji a pohodlněji ve všech sférách života, uvedl novinku Michal Čarný, CEO společnosti Niceboy.
Běžná maloobchodní cena prstenu Niceboy One Ultra je 3999 Kč, prsten je k dostání jen na e-shopu niceboy. Za symbolickou korunu mohou prsten získat nejaktivnější klienti mBank (každý týden od 29. 9. do 9. 11. banka vybere 100 klientů s nejvíce platbami, kteří vyhrají prsten za 1 Kč) a dále pak výherci soutěže, kterou mBank spustí 29. září.
Platby prstenem probíhají přes NFC čip a jsou zabezpečené jako u běžné platební karty, při transakcích nad 500 Kč je nutné zadat PIN. Díky tokenizaci je platba prstenem chráněna tak, že číslo karty se nikam neukládá ani nepředává. Pro úplné zprovoznění si uživatel musí stáhnout aplikaci Niceboy One a Niceboy Pay. Ty zajišťují sledování zdravotních dat a propojení s platební kartou.
Smart prsten je další v řadě tzv. wearables, které mBank nabízí. Kromě předchozích platebních prstenů jde například o platební náramky pro děti či dospělé nebo hodinky Swatch.
Obliba placení nositelnou elektronikou v Česku stále roste.
Niceboy One Ultra navazuje na loňský úspěch platebních prstenů, které se okamžitě zařadily mezi nejoblíbenější platební nositelná zařízení a jen klienti mBank s nimi už provedli přes milion transakcí. Od uvedení na trh v červnu 2024 tento inovativní způsob placení čeští klienti využili ve více než 90 zemích světa, informoval Robert Chrištof, generální ředitel mBank pro Českou republiku.