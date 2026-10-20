Měšec.cz

Většina státních zaměstnanců si polepší na platech, někteří až o 9000 korun

Gabriela Hájková
Dnes
přidejte názor

Sdílet

14.10.26 2*/Účetní, radost, kanceářská práce Autor: Shutterstock
Ilustrační obrázek
Přidat mezi oblíbené zdroje na Googlu

Státním zaměstnancům se příští rok změní platy. Na úpravě odměňování lidí ve veřejných a státních službách se shodli zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů.

Podle nových platových tabulek by se měly platy zvýšit většině státních zaměstnanců, příjem by nikomu neměl klesnout. Prezident Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů Jiří Horecký na tiskové konferenci po jednání uvedl, že růst platů se má pohybovat v rozmezí od nuly do cca 9000 Kč. Pokud by nedošlo k úpravě tarifů, hrozilo by, že velká část z platů skončí pod úrovní minimální mzdy či zaručeného platu, který nahradil institut zaručené mzdy. 

Schváleno: Jak poroste minimální mzda a co nahradí institut zaručené mzdy? Přečtěte si také:

Schváleno: Jak poroste minimální mzda a co nahradí institut zaručené mzdy?

Podle ministra práce Aleše Juchelky by měl být nový systém odměňování předvídatelnější a jednodušší.

Jak už jsme informovali v minulosti, minimální mzda se příští rok zvýší na 24 900 Kč. Této úrovni bude odpovídat nejnižší tarif v tabulkách. Vláda plánuje sjednotit rozdíl mezi platovými tarify v jednotlivých třídách, který by měl nově činit nejméně 4 %, s výjimkou pedagogů a akademiků. Součástí návrhu je i zrušení zaručených platů. Růst minimální mzdy by pak fungoval jako automatická valorizace tabulkového platu. 

Měnit se mají i platové stupně, které by se zredukovaly ze současných 12 na 8. Přesun mezi stupni by měl probíhat po pěti letech s tím, že přibudou stupně pro praxi do 30 let, do 35 let a nad 35 let. Zaměstnavatelé budou v příštím roce moct do nového nastavení tarifu přesunout osobní příplatek.

Revoluce v platech. Vláda chce změnit odměňování zaměstnanců ve veřejném sektoru Přečtěte si také:

Revoluce v platech. Vláda chce změnit odměňování zaměstnanců ve veřejném sektoru

Nejvíc by si měli polepšit nejhůře odměňovaní zaměstnanci a ti na začátku kariéry. Na úpravy tarifů příští rok půjde téměř 34 mld. Kč s tím, že v průměru na jednoho člověka připadne navýšení asi o 4000 Kč. Další miliardy ale bude změna stát kraje a obce, ty za to dostanou od státu pět procent navíc. 

Novinka se nedotkne platů pedagogů. O jejich navýšení má ministr školství jednat se školskými odbory. Jasno zatím není v nových tabulkách ani o výši tarifů sester a lékařů.

Seriál: Změny a novinky v roce 2027
Přečtěte si všechny díly seriálu Změny a novinky v roce 2027 nebo sledujte jeho RSS
Neutrální ikona do widgetu na odběr článků ze seriálů

Zajímá vás toto téma? Chcete se o něm dozvědět víc?

Objednejte si upozornění na nově vydané články do vašeho mailu. Žádný článek vám tak neuteče.


Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Gabriela Hájková

Gabriela Hájková

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz.

Témata:

Kvíz týdne

Dědí manžel, děti, nebo stát? Otestujte, co víte o dědictví
1/10 otázek
Spustit kvíz


Nejžádanější na měšec.cz

Online školení: Změny v personální a mzdové oblasti v roce 2027
VÍC INFO
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).