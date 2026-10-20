Většina státních zaměstnanců si polepší na platech, někteří až o 9000 korun

Státním zaměstnancům se příští rok změní platy. Na úpravě odměňování lidí ve veřejných a státních službách se shodli zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů.
Podle nových platových tabulek by se měly platy zvýšit většině státních zaměstnanců, příjem by nikomu neměl klesnout. Prezident Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů Jiří Horecký na tiskové konferenci po jednání uvedl, že růst platů se má pohybovat v rozmezí od nuly do cca 9000 Kč. Pokud by nedošlo k úpravě tarifů, hrozilo by, že velká část z platů skončí pod úrovní minimální mzdy či zaručeného platu, který nahradil institut zaručené mzdy.
Podle ministra práce Aleše Juchelky by měl být nový systém odměňování předvídatelnější a jednodušší.
Jak už jsme informovali v minulosti, minimální mzda se příští rok zvýší na 24 900 Kč. Této úrovni bude odpovídat nejnižší tarif v tabulkách. Vláda plánuje sjednotit rozdíl mezi platovými tarify v jednotlivých třídách, který by měl nově činit nejméně 4 %, s výjimkou pedagogů a akademiků. Součástí návrhu je i zrušení zaručených platů. Růst minimální mzdy by pak fungoval jako automatická valorizace tabulkového platu.
Měnit se mají i platové stupně, které by se zredukovaly ze současných 12 na 8. Přesun mezi stupni by měl probíhat po pěti letech s tím, že přibudou stupně pro praxi do 30 let, do 35 let a nad 35 let. Zaměstnavatelé budou v příštím roce moct do nového nastavení tarifu přesunout osobní příplatek.
Nejvíc by si měli polepšit nejhůře odměňovaní zaměstnanci a ti na začátku kariéry. Na úpravy tarifů příští rok půjde téměř 34 mld. Kč s tím, že v průměru na jednoho člověka připadne navýšení asi o 4000 Kč. Další miliardy ale bude změna stát kraje a obce, ty za to dostanou od státu pět procent navíc.
Novinka se nedotkne platů pedagogů. O jejich navýšení má ministr školství jednat se školskými odbory. Jasno zatím není v nových tabulkách ani o výši tarifů sester a lékařů.