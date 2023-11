Věřitelé Sberbank jsou blíž svým penězům. Soud povolil schválení výplaty

Autor: Měšec.cz s využitím DALL-E

Městský soud v Praze povolil schválení výplaty věřitelům zkrachovalé Sberbank formou částečného rozvrhu. V součtu jde o necelých 57 mld. Kč, které se mají rozdělit zhruba mezi 16 000 věřitelů. Na usnesení z insolvenčního rejstříku, upozornil server e15.cz.





Podle usnesení by zjištěné pohledávky věřitelů zahrnutých do tohoto částečného rozvrhu by měly být do dvou měsíců uspokojeny z 95 %.





Insolvenční správkyně padlé Sberbank Jiřina Lužová podala k soudu žádost o schválení výplaty věřitelů formou částečného rozvrhu 6. listopadu 2023.

Nyní poběží 15denní lhůta pro možná odvolání a poté insolvenční správkyně zahájí výplatu. To ale jen za podmínky, že se žádný z věřitelů neodvolá.

Jedná se o další důležitý milník na cestě za vyplacením peněz věřitelům Sberbank. Bude teď záležet i na nich, zda se ke svým penězům dostanou ještě letos. Je třeba si uvědomit, že i jedno jediné odvolání může ohrozit výplatu více než 15 tisícům věřitelů. Ne všechno v tomto procesu je tedy pouze v mých rukách, upozornila insolvenční správkyně při podání žádosti o schválení výplaty.

Lužová nyní připravuje podklady pro výplatu pohledávek a kontroluje správnou identifikaci věřitelů, aby v případě, že nedojde k odvolání, mohly začít výplaty věřitelům.

O ty se opět postará Komerční banka, která už klientům Sberbank vyplácela peníze z Garančního systému finančního trhu.