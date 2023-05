Veřejný ochránce práv radí, jak nenaletět při koupi nemovitosti. Na co si dát pozor?

Kancelář veřejného ochránce práv zveřejnila na svých webových stránkách video s návodem, na co si dát pozor při koupi nebo stavbě nemovitosti.

Informace se zaměřují zejména na černé stavby. A to nejen v případě, kdy se například rozhodnete o přístavbu ke svému domu, ale hlavně jak se vyvarovat koupi černé stavby.

Zjistíte například, jestli byt, který je zapsaný v katastru nemovitostí, je také povolený stavebním úřadem.

Byty totiž vymezuje vlastník budovy. V katastru jsou ale dva druhy vymezených bytů. Jedny jsou vymezené podle podle již zrušeného zákona o vlastnictví bytů, ta druhá skupina je podle občanského zákoníku.

První jmenovaná skupina bytů je většinou povolená, protože při vymezení bytů musel vlastník budovy dodržet rozhodnutí stavebního úřadu. Jako byt mohl vymezit jen to, co mu úřad schválil.

U druhé skupiny však není nic jistého. Podle občanského zákoníku mohl vlastník budovu rozdělit na byty, jak chtěl, a katastrální úřad nemohl kontrolovat, jestli takto byty povolil stavební úřad.

Stačí nahlédnout na internetu do katastru nemovitostí a u daného bytu uvidíte, podle kterého zákona vlastník byt vymezil.

Samozřejmě že může. U bytů, které jsou vymezeny podle občanského zákoníku, mohl vlastník budovy například jeden velký byt povolený stavebním úřadem rozdělit na dva. Poté je zapsal do katastru nemovitostí a vzápětí je prodal dvěma různým lidem.

Co povolil stavební úřad versus co nechal vlastník zapsat do katastru

Autor: Kancelář veřejného ochránce práv