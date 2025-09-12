Měšec.cz  »  Vedoucí nemá ani 30 tis. Kč aneb jak jsou placené kuchařky, které krmí vaše děti?

Vedoucí nemá ani 30 tis. Kč aneb jak jsou placené kuchařky, které krmí vaše děti?

Gabriela Hájková
Včera
Školní jídelna Autor: Depositphotos

Školy už nyní mohou dobrovolně přecházet na aktualizovaná výživová pravidla, která vyplývají z vyhlášky o školním stravování. Ta by se měla odklonit od desítky let starých doporučení, která už neodpovídají novým poznatkům o výživě a znamenat například vyšší podíl ryb, celozrnných obilovin nebo omezení cukrů. Ačkoli původně měla platit novelizace dříve, nakonec budou změny účinné až od příštího září.

Dětské výživě ve školách se tedy blýská na lepší časy. Jak jsou na tom ale peněženky těch, které se o výživu našich dětí starají a během pracovních týdnů jim denně připravují jídlo? 

Žádná sláva to není. Průměrná mzda kuchařky ve školní jídelně se v současnosti pohybuje kolem 24 tis. Kč měsíčně, vedoucí jídelen pobírají zhruba 29 700 Kč. Tarifní tabulky od letošního ledna posunuly základní plat kuchařek na 19 280 Kč, což znamenalo meziroční nárůst téměř o 8 %. Přesto platy stále zůstávají hluboko pod průměrem ve veřejném sektoru, který překračuje 49 000 Kč, upozornil Michal Španěl, manažer a datový analytik pracovního portálu JenPráce.cz a poukázal zároveň na to, že situaci komplikuje i fakt, že od letošního září přechází financování kuchařek, uklízeček či školníků z centrálního rozpočtu na zřizovatele škol, což bude pro některé obce výrazná finanční zátěž. 

Podle Španěla se může ukázat jako problém i to, potravinový normativ na jednoho žáka je nedostatečný. Je možné, že v důsledku toho budou některé jídelny vyžadovat vyšší příspěvky na obědy od rodičů, připouští datový analytik.

Podrobněji si o přechodu na nová výživová doporučení pro školní stravování a odkladu účinnosti novelizace můžete přečíst v článku na našem sesterském serveru Vitalia.cz.

Autor aktuality

Gabriela Hájková

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz.

Témata:

