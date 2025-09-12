Měšec.cz  »  Vedoucí nemá ani 30 tis. Kč aneb jak jsou placené kuchařky, které krmí vaše děti?

Vedoucí nemá ani 30 tis. Kč aneb jak jsou placené kuchařky, které krmí vaše děti?

Gabriela Hájková
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Školní jídelna Autor: Depositphotos

Školy už nyní mohou dobrovolně přecházet na aktualizovaná výživová pravidla, která vyplývají z vyhlášky o školním stravování. Ta by se měla odklonit od desítky let starých doporučení, která už neodpovídají novým poznatkům o výživě a znamenat například vyšší podíl ryb, celozrnných obilovin nebo omezení cukrů. Ačkoli původně měla platit novelizace dříve, nakonec budou změny účinné až od příštího září.

Dětské výživě ve školách se tedy blýská na lepší časy. Jak jsou na tom ale peněženky těch, které se o výživu našich dětí starají a během pracovních týdnů jim denně připravují jídlo? 

Žádná sláva to není. Průměrná mzda kuchařky ve školní jídelně se v současnosti pohybuje kolem 24 tis. Kč měsíčně, vedoucí jídelen pobírají zhruba 29 700 Kč. Tarifní tabulky od letošního ledna posunuly základní plat kuchařek na 19 280 Kč, což znamenalo meziroční nárůst téměř o 8 %. Přesto platy stále zůstávají hluboko pod průměrem ve veřejném sektoru, který překračuje 49 000 Kč, upozornil Michal Španěl, manažer a datový analytik pracovního portálu JenPráce.cz a poukázal zároveň na to, že situaci komplikuje i fakt, že od letošního září přechází financování kuchařek, uklízeček či školníků z centrálního rozpočtu na zřizovatele škol, což bude pro některé obce výrazná finanční zátěž. 

Podle Španěla se může ukázat jako problém i to, potravinový normativ na jednoho žáka je nedostatečný. Je možné, že v důsledku toho budou některé jídelny vyžadovat vyšší příspěvky na obědy od rodičů, připouští datový analytik.

Podrobněji si o přechodu na nová výživová doporučení pro školní stravování a odkladu účinnosti novelizace můžete přečíst v článku na našem sesterském serveru Vitalia.cz.

Jídelny mohou dál vařit nezdravě. Jedinou změnou je možnost přinést si oběd z domova Přečtěte si také:

Jídelny mohou dál vařit nezdravě. Jedinou změnou je možnost přinést si oběd z domova

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Gabriela Hájková

Gabriela Hájková

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz.

Témata:

Nejžádanější

Kvíz týdne

O zákonném pojištění vkladů ví ¾ Čechů, pravidla ale neznají. Jste na tom lépe?
1/9 otázek
Spustit kvíz

Aktuální kurzovní lístek - dne 12. 9. 2025

Dále u nás najdete

Kolik budou stát energie? Měli byste ceny teď fixovat?

Přečtěte si, co jsme přinesli v novém magazínu CIOtrends

Polovina e-shopů nekomunikuje s potenciálními zákazníky

K nárůstu ransomwaru přispívají phishing a sociální inženýrství s AI

Microsoft sílu nových AI modelů MAI-Voice-1 a MAI-1 Preview

Od hobby ke stovkám zákazníků: Jak se z včelaření stalo podnikání

Jak nakopnout online byznys? Pomůže rezervační systém

AI odhalí vědomí u pacientů v kómatu až o týden dříve

Reklama se mění: Tady jsou nejzajímavější reklamní triky

Bazaliom vypadá jako vřídek, je třeba jej odstranit včas

Méně důvěry, více soukromí: Signal má proti Telegramu výhodu

Pop-up okna používá jen 16 % e-shopů. Pomohou získávat kontakty

Superdávka startuje už v říjnu. Jak na ni přejít?

Legendární Amiga 1200 byla královnou počátku 90. let

Co vás při sjednání povinného ručení vyjde draho?

Test Renault 4 E-Tech: Retro s pořádnou dávkou moderny

Ledová káva z plechovky v testech většinou propadla

Spoření v září: Kam bezpečně s penězi? Přehled nabídek

Důchody 2026: Jak vypočítat, o kolik vám vzroste penze?

Chytré AI kamery se začínají prosazovat ve zdravotnictví

Nejžádanější na měšec.cz

Chcete nakoupit bitcoin? Využijte naši novou směnárnu!
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).