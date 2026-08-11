Ve stavebnictví chybí lidi. Poradíme, na jakých pozicích je letos vyšší plat než loni, a to i o 21 %

Míra nezaměstnanosti se po očištění o sezónní vlivy v červenci nepřekvapivě zvýšila (na trhu práce dochází k útlumu náborové aktivity firem a na „pracáky“ se přihlašují absolventi škol) na 5 %. Přes to ve stavebnictví zůstává silná poptávka po pracovní síle, protože se segment vrátil k růstu.
Zatímco v roce 2023 se produkce snížila o 2,4 % a v roce 2024 podle revidovaných údajů o dalších 1,4 %, loni vzrostla o 9,3 %. Růst pokračuje také letos, zaměstnavatelé však nadále narážejí na jeden z hlavních problémů oboru, kterým je nedostatek kvalifikovaných pracovníků, vysvětluje Michal Španěl, datový analytik pracovního portálu JenPráce.cz a dodává, že podle odhadů Svazu podnikatelů v tomto odvětví bude do roku 2030 chybět asi 74 tisíc odborníků.
Za nedostatkem pracovníků podle něj stojí několik faktorů. Jedním z nich je malý počet příchozích absolventů technických a učňovských oborů a naopak postupný odchod části zkušených pracovníků do penze. To vede k růstu nástupních mezd a hledání nových způsobů, jak nalákat do firem řemeslníky a technické specialisty.
Podle Španěla významná část připadá na dopravní stavitelství, které nyní vstupuje do období mimořádně intenzivní výstavby.
Rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury pro letošní rok dosahuje rekordních 169,3 miliardy korun a Ředitelství silnic a dálnic plánuje zahájit výstavbu přibližně 100 kilometrů dálnic a více než 70 kilometrů silnic první třídy. Rostoucí množství připravovaných a zahajovaných staveb však zvyšuje tlak na personální kapacity firem, které už nyní obtížně hledají kvalifikované pracovníky, upozornil datový analytik.
Podle informací portálu JenPráce.cz nyní firmy nejčastěji hledají stavební dělníky, ale i jeřábníky, obsluhu stavebních strojů, elektromontéry a přípraváře staveb nebo stavbyvedoucí. Firmy musí o zkušené pracovníky soupeřit od fáze přípravy projektu přes obsluhu techniky až po samotnou realizaci a řízení stavby.
Kvůli tomu meziročně vzrostly nástupní mzdy u většiny stavebních profesí, přičemž nejvýraznější růst podle pracovního portálu zaznamenaly nástupní mzdy elektroinženýrů (o 21,3 % na 53 660 Kč) a dále u obsluhy stavebních strojů (o 20,9 % na 40 811 Kč), mezi ní patří bagristé, obsluha nakladačů, buldozerů, válců, rypadel, finišerů apod. Dvouciferným tempem rostly i nástupní mzdy jeřábníků (o 12,2 % na 43 250 Kč).
Jak se v červenci meziročně zvyšovaly nástupní mzdy ve stavebnictví ukazuje následující tabulka:
|Profese
|Průměrná nástupní mzda 07/2025 (Kč)
|Průměrná nástupní mzda 07/2026 (Kč)
|Rozdíl (%)
|Elektroinženýr
|44 226
|53 660
|+ 21,3
|Obsluha stavebních strojů (bagrista, obsluha nakladače, buldozeru, rypadla apod.)
|33 768
|40 811
|+ 20,9
|Jeřábník
|38 545
|43 250
|+ 12,2
|Přípravář staveb
|45 529
|49 880
|+ 9,6
|Stavbyvedoucí
|52 069
|56 059
|+ 7,7
|Zedník
|33 744
|35 667
|+ 5,7
|Elektromontér
|38 372
|39 757
|+ 3,6
|Dělník ve stavebnictví
|32 125
|32 911
|+ 2,4
Zdroj: JenPráce.cz
Protože se sektor stavebnictví rychle technologicky proměňuje, roste kromě řemeslníků také význam technických a digitálních kompetencí. U projektantů, přípravářů, stavbyvedoucích, ale častěji i u pracovníků přímo na stavbách se častěji vyskytují požadavky na schopnost práce s digitální dokumentací nebo moderní technikou (např. kvůli využití BIM modelů, digitálních stavebních deníků, dronů, 3D skenování nebo specializovaných softwarů pro řízení projektů).
Technologie mohou například zmírnit personální tlak tím, že omezí množství oprav, které bude nutné v budoucnu provádět. Diagnostická vozidla, senzory, kamery a laserové skenery dokážou průběžně sledovat stav vozovek a zachytit drobné trhliny či deformace ještě před vznikem závažnějšího poškození. Nasbíraná data následně vyhodnocují analytické systémy, které pomáhají určit, kde a kdy je vhodné zasáhnout. Správci tak mohou místo nákladné rekonstrukce provést menší opravu včas, prodloužit životnost komunikace a lépe plánovat nasazení lidí i techniky, vysvětluje na názorných příkladech Zdeněk Drápela ze společnosti VARS.
Chybějící pracovní síla, kdy absolventi v různých oborech nestíhají vykrývat odchody zkušených zaměstnanců do penze, jen zvyšuje potřebu udržet na pracovním trhu lidi s praxí déle.
Na to, že Česká republika bude důchodce na pracovním trhu potřebovat, upozornil specialista na pracovní trh Tomáš Ervín Dombrovský ze společnosti Alma Career. S chybějícími lidmi v produktivním věku nám dočasně pomohli uprchlíci z Ukrajiny, na kterých je závislá celá řada sektorů. Až ale odejdou do penze např. silné ročníky Husákových dětí, hrozí, že na trhu bude velký nedostatek kvalifikovaných pracovních sil. Ten mohou částečně saturovat právě lidé v důchodovém věku, kteří mají zkušenosti a praxi a bude-li je systém vhodně motivovat, mohou dopady stárnutí populace částečně zmírnit.
Rozhovor s Dombrovským si můžete pustit i ve formě podcastu: