Vánoční pečení letos vyjde dráž. Hlavně kvůli ořechům

Suroviny na vánoční cukroví v meziročním srovnání zdražily o zhruba 10 %. V praxi ale dost záleží, pro jaké druhy se letos rozhodnete. Zatímco za vanilkové rohlíčky si vzhledem k drahým ořechům připlatíte, perníčky vás mohou oproti loňsku vyjít levněji.
Balík dvaceti vybraných položek vyjde v průměru na 1138 Kč, bezmála o 100 Kč víc než loni v prosinci. Vánoční pečení letos prodraží hlavně ořechy, mandle, kakao nebo kokos. Vyplývá to z analýzy akčních letáků sedmi největších obchodních řetězců společnosti Česká distribuční, která největším distributorem tištěných letáků v Česku.
Dražší polovina ze sledovaných surovin
Společnost v rámci analýzy porovnala ceny dvaceti sledovaných položek – vyšší cenu zaznamenala u poloviny z nich. Největší zdražení je patrné u ořechů.
Půl kila vlašských ořechů vyjde v průměru na 141 korun, což je o polovinu více než loni. Lískové ořechy jsou dražší o třetinu a mandle o pětinu, vypočítává Jaroslav Staněk, manažer marketingu a komunikace České distribuční.
O 7 Kč více stojí 200 gramů strouhaného kokosu (+ 41 %), 100 gramů holandského kakaa oproti loňsku zdražilo o 12 Kč (+ 37 %).
Příplatek v řádu nižších jednotek korun čeká spotřebitele při nákupu kilogramu hladké mouky, tabulky čokolády na vaření, kondenzovaného mléka, balení piškotů či deseti vajec velikosti M, upozorňuje Staněk.
Máslo, med i vanilkový lusk levnější
Naopak kostku másla lze aktuálně sehnat za průměrnou akční cenu 41 Kč, což je meziročně o 17 Kč méně. Stejnou částku lze ušetřit při nákupu zhruba kilogramové sklenice medu. O desetinu zlevnil vanilkový lusk, který se dá sehnat za míň než 80 Kč. Nepatrně levnější je také moučkový cukr, džem nebo puding. Cena třtinového i vanilkového cukru se od loňska prakticky nezměnila, stejně tak tuk na pečení nebo rum.
Podle analýzy lze navíc konečný účet za suroviny na vánoční cukroví snížit o zhruba 24 %, jestliže nakupujete ve slevových akcích.
|Název položky
|Průměrná sleva 2024
|Průměrná sleva 2025
|Průměrná cena 2024
|Průměrná cena 2025
|Meziroční změna ceny (Kč)
|Meziroční změna ceny (%)
|Mouka hladká (1 kg)
|27 %
|20 %
|14 Kč
|16 Kč
|3 Kč
|19 %
|Cukr třtinový (1 kg)
|26 %
|34 %
|47 Kč
|47 Kč
|0 Kč
|0 %
|Cukr moučka (1 kg)
|22 %
|13 %
|20 Kč
|18 Kč
|–2 Kč
|–11 %
|Čokoláda na vaření (100 g)
|21 %
|18 %
|22 Kč
|27 Kč
|5 Kč
|24 %
|Džem/marmeláda (400 g)
|25 %
|24 %
|54 Kč
|51 Kč
|–3 Kč
|–5 %
|Holandské kakao (100 g)
|17 %
|24 %
|34 Kč
|46 Kč
|12 Kč
|37 %
|Kokos strouhaný (200 g)
|13 %
|27 %
|16 Kč
|23 Kč
|7 Kč
|41 %
|Kondenzované mléko (400 g)
|36 %
|31 %
|33 Kč
|35 Kč
|2 Kč
|6 %
|Lískové ořechy jádra (500 g)
|14 %
|19 %
|124 Kč
|162 Kč
|38 Kč
|31 %
|Mandle loupané celé (500 g)
|32 %
|31 %
|98 Kč
|118 Kč
|20 Kč
|20 %
|Máslo (250 g)
|12 %
|31 %
|58 Kč
|41 Kč
|–17 Kč
|–29 %
|Med (900 g)
|23 %
|12 %
|121 Kč
|104 Kč
|–17 Kč
|–14 %
|Piškoty (1 balení)
|21 %
|3 %
|26 Kč
|31 Kč
|5 Kč
|19 %
|Puding (1 balení)
|26 %
|27 %
|8 Kč
|7 Kč
|–1 Kč
|–7 %
|Rum (0,5 l)
|21 %
|26 %
|114 Kč
|115 Kč
|1 Kč
|1 %
|Tuk na pečení (250 g)
|50 %
|41 %
|19 Kč
|19 Kč
|0 Kč
|0 %
|Vanilkový cukr (3 ks)
|40 %
|40 %
|18 Kč
|18 Kč
|0 Kč
|0 %
|Vanilkový lusk (1 ks)
|24 %
|13 %
|87 Kč
|76 Kč
|–11 Kč
|–13 %
|Vejce velikosti M (10 ks)
|24 %
|18 %
|39 Kč
|42 Kč
|3 Kč
|9 %
|Vlašské ořechy jádra (500 g)
|22 %
|29 %
|93 Kč
|141 Kč
|48 Kč
|51 %
|Celkem
|25 %
|24 %
|1 044 Kč
|1 138 Kč
|93 Kč
|9 %
Zdroj: Česká distribuční