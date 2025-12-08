Měšec.cz  »  Vánoční pečení letos vyjde dráž. Hlavně kvůli ořechům

Vánoční pečení letos vyjde dráž. Hlavně kvůli ořechům

Monika Veselíková
Dnes
přidejte názor

Sdílet

12.11.24 1*/nákup, supermarket, potraviny, shopping Autor: Deposithphotos, podle licence: Rights Managed
Ilustrační obrázek

Suroviny na vánoční cukroví v meziročním srovnání zdražily o zhruba 10 %. V praxi ale dost záleží, pro jaké druhy se letos rozhodnete. Zatímco za vanilkové rohlíčky si vzhledem k drahým ořechům připlatíte, perníčky vás mohou oproti loňsku vyjít levněji.

Balík dvaceti vybraných položek vyjde v průměru na 1138 Kč, bezmála o 100 Kč víc než loni v prosinci. Vánoční pečení letos prodraží hlavně ořechy, mandle, kakao nebo kokos. Vyplývá to z analýzy akčních letáků sedmi největších obchodních řetězců společnosti Česká distribuční, která největším distributorem tištěných letáků v Česku.

Dražší polovina ze sledovaných surovin

Společnost v rámci analýzy porovnala ceny dvaceti sledovaných položek – vyšší cenu zaznamenala u poloviny z nich. Největší zdražení je patrné u ořechů. Půl kila vlašských ořechů vyjde v průměru na 141 korun, což je o polovinu více než loni. Lískové ořechy jsou dražší o třetinu a mandle o pětinu, vypočítává Jaroslav Staněk, manažer marketingu a komunikace České distribuční.

O 7 Kč více stojí 200 gramů strouhaného kokosu (+ 41 %), 100 gramů holandského kakaa oproti loňsku zdražilo o 12 Kč (+ 37 %). Příplatek v řádu nižších jednotek korun čeká spotřebitele při nákupu kilogramu hladké mouky, tabulky čokolády na vaření, kondenzovaného mléka, balení piškotů či deseti vajec velikosti M, upozorňuje Staněk.

Máslo, med i vanilkový lusk levnější

Naopak kostku másla lze aktuálně sehnat za průměrnou akční cenu 41 Kč, což je meziročně o 17 Kč méně. Stejnou částku lze ušetřit při nákupu zhruba kilogramové sklenice medu. O desetinu zlevnil vanilkový lusk, který se dá sehnat za míň než 80 Kč. Nepatrně levnější je také moučkový cukr, džem nebo puding. Cena třtinového i vanilkového cukru se od loňska prakticky nezměnila, stejně tak tuk na pečení nebo rum.

Podle analýzy lze navíc konečný účet za suroviny na vánoční cukroví snížit o zhruba 24 %, jestliže nakupujete ve slevových akcích.

Název položky Průměrná sleva 2024 Průměrná sleva 2025 Průměrná cena 2024 Průměrná cena 2025 Meziroční změna ceny (Kč) Meziroční změna ceny (%)
Mouka hladká (1 kg) 27 % 20 % 14 Kč 16 Kč 3 Kč 19 %
Cukr třtinový (1 kg) 26 % 34 % 47 Kč 47 Kč 0 Kč 0 %
Cukr moučka (1 kg) 22 % 13 % 20 Kč 18 Kč –2 Kč –11 %
Čokoláda na vaření (100 g) 21 % 18 % 22 Kč 27 Kč 5 Kč 24 %
Džem/marmeláda (400 g) 25 % 24 % 54 Kč 51 Kč –3 Kč –5 %
Holandské kakao (100 g) 17 % 24 % 34 Kč 46 Kč 12 Kč 37 %
Kokos strouhaný (200 g) 13 % 27 % 16 Kč 23 Kč 7 Kč 41 %
Kondenzované mléko (400 g) 36 % 31 % 33 Kč 35 Kč 2 Kč 6 %
Lískové ořechy jádra (500 g) 14 % 19 % 124 Kč 162 Kč 38 Kč 31 %
Mandle loupané celé (500 g) 32 % 31 % 98 Kč 118 Kč 20 Kč 20 %
Máslo (250 g) 12 % 31 % 58 Kč 41 Kč –17 Kč –29 %
Med (900 g) 23 % 12 % 121 Kč 104 Kč –17 Kč –14 %
Piškoty (1 balení) 21 % 3 % 26 Kč 31 Kč 5 Kč 19 %
Puding (1 balení) 26 % 27 % 8 Kč 7 Kč –1 Kč –7 %
Rum (0,5 l) 21 % 26 % 114 Kč 115 Kč 1 Kč 1 %
Tuk na pečení (250 g) 50 % 41 % 19 Kč 19 Kč 0 Kč 0 %
Vanilkový cukr (3 ks) 40 % 40 % 18 Kč 18 Kč 0 Kč 0 %
Vanilkový lusk (1 ks) 24 % 13 % 87 Kč 76 Kč –11 Kč –13 %
Vejce velikosti M (10 ks) 24 % 18 % 39 Kč 42 Kč 3 Kč 9 %
Vlašské ořechy jádra (500 g) 22 % 29 % 93 Kč 141 Kč 48 Kč 51 %
Celkem 25 % 24 % 1 044 Kč 1 138 Kč 93 Kč 9 %

Zdroj: Česká distribuční

Máslo za dvacku, cigarety za třicet. Vzpomenete si, za kolik jste nakupovali v půlce 90tek? Přečtěte si také:

Máslo za dvacku, cigarety za třicet. Vzpomenete si, za kolik jste nakupovali v půlce 90tek?

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Monika Veselíková

Monika Veselíková

Autorka je redaktorkou serveru Měšec.cz.

Témata:

Kvíz týdne

Falešné slevy, obcházení pravidel. Poznáte, když vás e-shop tahá za nos?
1/10 otázek
Spustit kvíz

Dále u nás najdete

České investiční fondy sní americký sen

AI reklama Rohlíku to schytala na sítích. Prý je bezpohlavní

Notebook Tuxedo Gemini 17 Gen4 má grafiku Nvidia RTX 5070 Ti

Kdy se hodí a jak funguje prodloužená záruka

Europoslanci doporučují zákaz sociálních sítí pro mladší 16 let

Proč přichází éra suverénních datových center?

V roce 2026 nevzrostou OSVČ jen odvody. Co dál se mění?

Česká televize chystá projekt Tak moment pro mladé

Generace Z není akvarijní rybka. Co vědět o marketingu pro ni?

Firmy nejsou připraveny na změny. Čeká je krize komunikace

Stop nákupům, start pomoci: je tu Giving Tuesday

Jolla připravuje vlastní evropský telefon se Sailfish OS

Vzniká nová aplikace PID Lítačka, co se mění?

Získá Netflix také HBO Max? Souboj jde do finále

ESET HOME Security Premium - ochrana pro celou domácnost!

KVÍZ: Pravda, nebo lež? Jak dobře znáte československé retroznačky?

Pojišťovny přispějí na bílé plomby. Jednou za dva roky na každý zub

Izraeliský hi-tech exceluje i za války v Gaze

Za bolestivou menstruaci někdy může endometrióza

Zenbook Duo: elegán se dvěma displeji a několika kompromisy

Nejžádanější na měšec.cz

Chcete nakoupit bitcoin? Využijte naši novou směnárnu!
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).