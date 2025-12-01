Valorizační oznámení bude od ledna přístupné online. Zobrazíte ho kdykoli a bez poplatku

Od ledna přestane Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) automaticky zasílat valorizační oznámení v listinné podobě. Klienti ČSSZ nebo jejich zástupci, kteří mají zřízenou datovou schránku, dostanou valorizační oznámení v elektronické podobě právě do datovky.
Od ledna (přesněji ode dne lednového výplatního termínu důchodu) si ho také budou moci všichni zobrazit po přihlášení elektronickou identitou (např. mobilní klíč k eGovernmentu, bankovní identita a další) nebo přes přihlašovací údaje do datové schránky na ePortálu ČSSZ, odkud půjde i vytisknout. Takto vytištěný dokument bude totožný s variantou zasílanou poštou.
Valorizační oznámení bude na ePortálu ČSSZ zpřístupněno:
- fyzickým osobám starším 15 let nebo jejich zástupcům (zobrazí se valorizační oznámení od roku 2026),
- právnickým osobám, které byly ustanoveny zástupcem (zobrazí se valorizační oznámení pro všechny jimi zastupované osoby pro aktuální rok).
V případě fyzické osoby, která byla ustanovena zástupcem a současně pobírá vlastní důchod, bude zobrazeno její valorizační oznámení spolu s valorizačními oznámeními zastupovaných osob od roku 2026. V těchto případech z technických důvodů nemůže být zobrazeno valorizační oznámení i zastupovaným osobám, tj. důchodcům, přestože splňují podmínku věku starší 15 let, upozornila Jitka Drmolová, mluvčí ČSSZ s tím, že se může stát i to, že bude na ePortálu ČSSZ místo valorizačního oznámení zobrazen pouze informativní dopis. V takové situaci je podle ní potřeba vyčkat.
Zvýšení důchodu nebylo možné provést automatizovaně, je realizováno dodatečně, a valorizační oznámení bude tedy na ePortálu ČSSZ k dispozici později, ubezpečila mluvčí.
Chcete oznámení i nadále do schránky? Jde to
Klienti, kteří si požádali o zaslání listinného valorizačního oznámení na adresu, ho budou dostávat i nadále do schránky jako dříve, musí ale uhradit náklady na doručení poštou. Částku 26 Kč jim úřad strhne z první valorizované splátky důchodu. (U klientů žijících v zahraničí výše nákladů odpovídá poplatku za zásilku doručovanou do země bydliště). Náklady na poštovné neplatí klienti ČSSZ narození před rokem 1955.
Chcete-li dostávat valorizační oznámení papírově, je nutné si o to požádat do 30. září předchozího roku (o následující oznámení v písemné podobě tedy už nyní požádat nestihnete). Oznámení v papírové formě ale můžete získat i na kterékoli pobočce správy sociálního zabezpečení, kde vám ho bez poplatku vytisknou.
ČSSZ zároveň upozornila, že pokud je důchod vyplácen do zařízení sociálních služeb, není možné valorizační oznámení pro klienty zasílat do datové schránky zařízení sociálních služeb ani není možné jim ani zobrazit valorizační oznámení prostřednictvím ePortálu ČSSZ.