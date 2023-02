Valorizace důchodů je schválena. V červnu vzrostou průměrně o 760 Kč

Autor: Shutterstock

Důchody porostou všem o 400 Kč a nad tuto částku už jen o 2,3 %. Toto jsou konečná čísla, dva důležité parametry nových pravidel pro chystanou červnovou valorizaci důchodů, kterou 20. února 2023 schválila vláda. Průměrný důchod by tak měl vzrůst o 760 Kč, čímž překročí hranici 20 tisíc Kč. Za poslední rok a půl se výše průměrného důchodu zvýšila o 31 %.





Pokud by vláda k tomuto kroku nepřistoupila, zvýšil by se letošní deficit veřejných financí o dalších 34 mld. Kč, v roce 2024 by byl vyšší o 58 mld. Kč.





Situaci musíme řešit zodpovědně a s ohledem na budoucí generace. Kdybychom nezasáhli, přinesla by červnová valorizace obrovský dluh do státního rozpočtu. To si zodpovědná vláda nemůže dovolit. Úpravou valorizací směřujeme k dlouhodobé udržitelnosti důchodového systému, řekl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. Je důležité, aby pomoc státu směřovala k lidem, kteří celý život pracovali, avšak měli nízké mzdy a tím pádem dnes pobírají podprůměrné důchody. Předchozí mimořádné valorizace v loňském roce jim přinesly jen podprůměrné navýšení, a tak se obtížněji vyrovnávají s růstem cen, dodal.

Valorizační úpravu ještě musí schválit parlament, s jejím projednáním se počítá na 28. února 2023.