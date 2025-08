Valerie Brunner se stala novou členkou dozorčí rady Raiffeisenbank

Valerie Brunner, členka představenstva Raiffeisen Bank International (RBI), se od letošního srpna stala členkou dozorčí rady Raiffeisenbank v České republice.





Jako členka představenstva RBI působí od listopadu 2023. Zodpovídá zde za oblast Corporate & Investment Banking Customer Coverage. Brunner také předsedá Výboru pro udržitelnost skupiny RBI, který koordinuje ESG aktivity v celé finanční skupině.

Kariéru nová členka představenstva, která ve skupině Raiffeisen působí více než 30 let, zahájila v roce 1991 v Raiffeisen Zentralbank Österreich. Postupně tu zastávala klíčové pozice v oblasti řízení vztahů s korporátními klienty, obchodního rozvoje a projektového financování. V letech 2016–2019 pak byla členkou představenstva Raiffeisen Centrobank, kde měla na starosti finance, řízení rizik, IT, právní oblast a Compliance. Od roku 2019 do roku 2023 vedla divizi Institutional Clients v Raiffeisen Bank International. Nastavila zde nový obchodní a rizikový model a přispěla k výraznému růstu výnosů.

Valerie Brunner vystudovala mezinárodní ekonomii na Ekonomické univerzitě ve Vídni, absolvovala Advanced Management Programme na INSEAD a v roce 2023 získala bakalářský titul z psychoterapeutických věd na Sigmund Freud Privat-Universität ve Vídni.