Od dodavatelů americké banky JPMorgan Chase a karetních společností Visa a Mastercard unikly e-mailové adresy a další údaje části klientů. Data o platebních kartách jsou ale v bezpečí.
Visa řeší únik kontaktních údajů u dodavatele v Asii a Tichomoří. U Mastercardu se zveřejněné záznamy týkají klientů ze Severní Ameriky, Blízkého východu a Afriky. Podle serveru Finextra šlo o údaje používané pro marketing. Banka a karetní společnosti uvádějí, že útočníci do jejich vlastních systémů nepronikli, čísla karet jsou v bezpečí a platby fungují dál.
JPMorgan Chase 19. listopadu 2026 oznámila, že útočníci mohli získat jména a e-mailové adresy některých zákazníků. Banka je chce kontaktovat přímo. Mastercard potvrdil únik e-mailových adres malé části držitelů karet zapojených do jednoho z jeho programů výhod.
Skupina, která se k útokům přihlásila, zveřejnila také soubory, které podle ní obsahují zákaznické údaje všech tří společností. Agentura Reuters v nich našla přes 16 000 e-mailových adres připisovaných klientům JPMorgan. U některých byla i telefonní čísla a PSČ. Pravost zveřejněných údajů ale agentura nedokázala nezávisle ověřit.
Visa případ spojuje s dodavatelem v asijsko-pacifickém regionu. Záznamy připisované jejím klientům podle Reuters pocházejí hlavně z této oblasti. U Mastercardu jde o Severní Ameriku, Blízký východ a Afriku.
Uniklé kontakty mohou posloužit k rozesílání falešných zpráv jménem banky. Podvodníci v nich zkoušejí např. oslovit zákazníky jménem a pod záminkou zabezpečení účtu poslat odkaz na falešnou přihlašovací stránku.