V Z-Boxu nově vyzvednete balík od konkurence. Zásilkovna sdílí výdejní boxy s dalšími přepravci

Monika Veselíková
Dnes
Zásilkovna spolupráce s DPD. Autor: Packeta s.r.o.

Zásilkovna zpřístupnila svoji síť výdejních boxů, takzvaných Z-Boxů, kterých má společnost v Česku přes 6000, dalším přepravcům. Jako první této možnosti využila společnost DPD.

Máme největší síť výdejních boxů v Česku a dává nám smysl ji sdílet. Podpoříme tak udržitelný rozvoj výdejní infrastruktury a snížíme zbytečné duplicitní instalace boxů v místech, kde už existuje funkční kapacita, říká Erich Čomor, generální ředitel skupiny Packeta, pod kterou česká Zásilkovna spadá.

Podle Čomora je tento krok součástí širší strategie skupiny, jejímž cílem je lépe využít stávající kapacitu a nabídnout větší flexibilitu koncovým zákazníkům.

Otevírání sítě v praxi znamená, že zákazník si vybere preferovanou společnost, která mu zásilku doručí do boxu Packety – ať už to bude Zásilkovna, nebo jiný přepravce. DPD je první, další partneři budou následovat. Celá doručovací infrastruktura zůstává plně v režii skupiny Packeta.

Další společnosti Zásilkovna do své sítě zapojuje výhradně v lokalitách s aktuálně volnou kapacitou a pod přesným řízením, které zajišťuje plynulý provoz bez přetížení nebo zpoždění. Externí přepravci si volné schránky pro daný den rezervují online.

Už delší dobu říkáme, že budoucnost samoobslužných boxů nevidíme v bezhlavém umisťování nových, ale spíše v udržitelném využití těch stávajících doplněných další instalací tam, kde není možné jiné efektivnější řešení, uzavírá generální ředitel DPD Miloš Malaník.

Monika Veselíková

Monika Veselíková

Autorka je redaktorkou serveru Měšec.cz.

