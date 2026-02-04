V únoru dorazí nižší důchod než v lednu. ČSSZ vysvětluje proč

ČSSZ upozorňuje všechny penzisty, kterým chodí důchod na účet, respektive účet jejich zákonného partnera, že částka za únor bude nižší než za leden. Důvodem je jednorázový valorizační doplatek, který sociálka rozesílala v lednu.
Ačkoli vám v únoru dorazí jiná částka, než kterou jste na účet obdrželi v lednu, neznamená to, že by se váš důchod snížil. Do lednové platby totiž musela sociálka zahrnout dvě položky najednou:
- pravidelnou lednovou splátku důchodu, se zahrnutím pravidelné valorizace,
- jednorázový doplatek za období od 1. 1. 2026 do dne před lednovým výplatním termínem důchodu.
Nyní, v únorové splátce, vám již dorazí pouze běžná měsíční částka ve správné výši po valorizaci.
Příklad
Paní Jana pobírá starobní důchod. V prosinci 2025 jí bylo na účet připsáno 19 438 Kč. V lednu byl její důchod zvalorizován na 20 063 Kč. Na její osobní účet však bylo připsáno 20 125 Kč. Tato částka obsahuje zvalorizovanou výši důchodu 20 063 Kč a valorizační doplatek ve výši 62 Kč. V únoru jí bude na účet poukázáno 20 063 Kč, což je výše běžné měsíční splátky důchodu náležející po valorizaci provedené v lednu 2026.
U důchodů vyplácených v hotovosti prostřednictvím České pošty se valorizační doplatek sloučil s důchodem už dříve.
Informace je uvedena na ústřižku výplatního dokladu, který poživatelé důchodu obdrží od poštovního doručovatele při výplatě svého důchodu, vysvětlila tisková mluvčí ČSSZ Jitka Drmolová.